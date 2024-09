Señalado feminicida de Yenny Esperanza González supuestamente lloró con relato de víctima

Tras ser capturado cuando tramitaba el pasaporte en la oficina de la calle 100, en el norte de Bogotá, el señalado asesino de Yenny Esperanza González -quien resultó quemada en el 54% del cuerpo luego de ser rociada con una sustancia térmica-, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado.

>>> Lea, además: Relato de Yenny Esperanza, víctima de feminicidio, antes de morir: "Me miraba con rabia”

En medio de la audiencia, se conoció un testimonio clave de la víctima, que fue grabado pocos días antes de que ella muriera mientras estaba internada en una clínica luchando por su vida. Noticias Caracol en vivo obtuvo en exclusiva la declaración.

El desgarrador relato de Yenny Esperanza González

La víctima, quien fue atacada en el municipio de Subachoque, departamento de Cundinamarca, el 23 de junio, narró a la fiscal del caso cómo su pareja sentimental la atacó: “Cuando fue que sentí la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él su mirada era (…)”.

Publicidad

Luego, con las pocas fuerzas que le quedaban, la víctima recalcó: “Solo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’. Yo empecé a gritar y a gritar, yo no sabía cómo reaccionar, yo le decía ‘apágueme’. Al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda. Yo, después, subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Yo le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Yo los tenía desechos. Yo me tapaba la cara. Él no tenía reacción”.

Mientras el señalado feminicida Luis Lorenzo Correa escuchaba el relato de Yenny Esperanza González supuestamente rompió en llanto, se tapó la boca y gritó.

Publicidad

A pesar de las pruebas y el desgarrador testimonio, Luis Lorenzo Correa negó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

>>> Le puede interesar: Agarraron a señalado feminicida de Yenny Esperanza González cuando tramitaba pasaporte