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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor en Colombia en la mañana de este 1 de junio: magnitud y epicentro

Reportan temblor en Colombia en la mañana de este 1 de junio: magnitud y epicentro

El evento, reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue localizado en una zona sísmicamente activa del nororiente del país.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Temblor en Colombia hoy 1 de junio. -
Servicio Geológico Colombiano (SGC)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó un movimiento telúrico ocurrido en la mañana de este 1 de junio de 2026 a las 6:34 a. m., en el municipio de Los Santos, Santander. De acuerdo con el boletín actualizado, el evento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad aproximada de 153 kilómetros.

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El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, específicamente en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.15° de longitud. Esta zona hace parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas que atraviesan el territorio colombiano.

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Según el reporte oficial, los municipios más cercanos al punto de origen del movimiento fueron Los Santos, a unos 7 kilómetros; Jordán, a aproximadamente 10 kilómetros; y Zapatoca, a cerca de 13 kilómetros. Hasta el momento de la publicación del informe, no se han registrado daños materiales ni personas afectadas asociadas a este evento.

Temblor ya había sacudido a Los Santos en la mañana de este lunes

El sistema de monitoreo sísmico del SGC registró un primer evento a la 01:52 a. m., con magnitud 2,5 y profundidad de 143 kilómetros. Este movimiento fue catalogado como automático y tuvo su epicentro en el área del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

De acuerdo con el informe, los municipios más cercanos a este primer sismo fueron Los Santos, a unos 10 kilómetros; Jordán, a 12 kilómetros; y Cepitá, a 13 kilómetros. Por sus características, el evento pudo haber sido percibido de forma leve o no sentido por la población.

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Horas más tarde, a las 06:34 hora local, se presentó un segundo sismo en la misma zona.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir estas medidas de prevención y protección durante un temblor:

Antes de un sismo

  • Identifique zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo.
  • Tenga listo un kit de emergencias con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.
  • Defina rutas de evacuación y puntos de encuentro con su familia.

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Durante un sismo

  • Mantenga la calma y protéjase debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.
  • Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No use ascensores.
  • Si está en la calle, ubíquese lejos de postes, cables y fachadas.
  • Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y permanezca dentro de él.

Después del movimiento telúrico

  • Revise posibles daños en la vivienda.
  • Evacúe si hay riesgo estructural.
  • Esté atento únicamente a la información oficial de organismos de emergencia.

  • Prepárese para posibles réplicas.

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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