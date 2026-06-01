Reportan temblor en Colombia en la mañana de este 1 de junio: magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó un movimiento telúrico ocurrido en la mañana de este 1 de junio de 2026 a las 6:34 a. m., en el municipio de Los Santos, Santander. De acuerdo con el boletín actualizado, el evento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad aproximada de 153 kilómetros.

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El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, específicamente en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.15° de longitud. Esta zona hace parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas que atraviesan el territorio colombiano.

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Según el reporte oficial, los municipios más cercanos al punto de origen del movimiento fueron Los Santos, a unos 7 kilómetros; Jordán, a aproximadamente 10 kilómetros; y Zapatoca, a cerca de 13 kilómetros. Hasta el momento de la publicación del informe, no se han registrado daños materiales ni personas afectadas asociadas a este evento.



Temblor ya había sacudido a Los Santos en la mañana de este lunes

El sistema de monitoreo sísmico del SGC registró un primer evento a la 01:52 a. m., con magnitud 2,5 y profundidad de 143 kilómetros. Este movimiento fue catalogado como automático y tuvo su epicentro en el área del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.



De acuerdo con el informe, los municipios más cercanos a este primer sismo fueron Los Santos, a unos 10 kilómetros; Jordán, a 12 kilómetros; y Cepitá, a 13 kilómetros. Por sus características, el evento pudo haber sido percibido de forma leve o no sentido por la población.

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Horas más tarde, a las 06:34 hora local, se presentó un segundo sismo en la misma zona.



¿Qué hacer en caso de sismo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir estas medidas de prevención y protección durante un temblor:



Antes de un sismo

Identifique zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo.

Tenga listo un kit de emergencias con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.

Defina rutas de evacuación y puntos de encuentro con su familia.

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Durante un sismo

Mantenga la calma y protéjase debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.

Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está en la calle, ubíquese lejos de postes, cables y fachadas.

Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y permanezca dentro de él.

Después del movimiento telúrico

Revise posibles daños en la vivienda.

Evacúe si hay riesgo estructural.

Esté atento únicamente a la información oficial de organismos de emergencia.

Prepárese para posibles réplicas.

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co