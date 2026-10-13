Requiere cirugía en sus ojos, pero no recibe atención porque aparece muerto: "Es muy duro vivir así"

La historia de Jorge Eliécer Redondo Bolívar, un vendedor ambulante de 56 años en Atlántico, se ha hecho viral en redes sociales gracias a los videos que ha publicado contando la difícil situación que enfrenta. El hombre requiere de manera urgente una cirugía en sus ojos, pero no ha recibido atención médica porque aparece muerto en el sistema.



En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, Jorge Redondo explicó el motivo por el que el sistema de salud lo tiene reportado como fallecido y los problemas que ha enfrentado por esta situación durante los últimos años. Su hija tuvo la idea de pedir ayuda publicando videos en TikTok, los cuales llegaron a la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien pidió especial atención a su caso.



¿Por qué está reportado como fallecido?

Redondo detalló que desde hace unos años está a la espera de una intervención quirúrgica que le ayude con su ceguera. "Necesito urgentemente una cirugía porque tengo unas cataratas muy avanzadas, ya prácticamente no veo, en el ojo derecho ya prácticamente perdí la visión", señaló.

El problema que enfrenta el hombre es que no cuenta con EPS o seguro porque para el sistema de salud está muerto. Detalló que esto ocurrió desde el año 1994, cuando por una situación familiar fue reportado como fallecido y a lo largo de los años no se ha solucionado este problema, que ahora le impide acceder a una cirugía urgente para tratar su visión.

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"No tengo ningún seguro, ni ninguna EPS desde el año 94", aseguró. Jorge Redondo detalló que nació y creció en Orihueca, Magdalena, un municipio de la zona bananera. Allí, junto a su familia, trabajaba con "el veneno para matar maleza" hasta que enfrentaron una terrible tragedia. "Yo tenía un hermano menor que decidió suicidarse, él se toma un 'matamaleza' de esos".



El hombre que actualmente vive y trabaja en Malambo, vendiendo Vive 100 y otras bebidas frías en un semáforo, que en ese momento él trabajaba en una empresa que le garantizaba su seguro social, y como su hermano no tenía ningún seguro, decidieron hacerlo pasar por él para que recibiera atención médica. "Lo socorremos con los vecinos y lo metieron como si fuera yo, con los papeles míos, en ese momento el hermano mío fallece, y el que fallece fui yo en ese momento, se llevó mi identidad".



Jorge Redondo resaltó que, desde entonces, para el sistema de salud él está muerto y que a lo largo de estos años ha contado con "la suerte de que no me he enfermado por una emergencia, hasta ahora que me está pasando esto". Cuando empezó a perder la visión a causa de las cataratas y acudió a los médicos, se encontró con que no podía recibir ningún tipo de atención porque está reportado como fallecido.

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"El llamado que les hago es que me ayuden porque yo todavía me siento con ganas de seguir trabajando, de seguir adelante todavía, porque la verdad es que uno ya sin visión, no quiero ser todavía una carga para mis hijos y al Gobierno si le es posible ayudarme para ver si ya es posible la operación de los dos ojos", aseguró el hombre y concluyó que espera poder recuperar su identidad, "esto es duro, vivir sin una identidad, sin una cédula".

Al conocer su historia, la ministra de Salud, Ana María Vesga compartió uno de sus videos y pidió priorizar su casoa la Supersalud. "Ningún colombiano requiere de vacas o donaciones para ser atendido. Esa el protección financiera que sin distinción protege a cada colombiano. Lo que necesitamos es contactar al usuario, saber cuál es su Eps y es ella la que tiene que brindar pronta atención", señaló la funcionaria.

Ningún colombiano requiere de vacas o donaciones para ser atendido . Esa el protección financiera que sin distinción protege a cada colombiano. Lo que necesitamos es contactar al usuario, saber cuál es su Eps y es ella la que tiene que brindar pronta atención @Supersalud https://t.co/X91nLxmhoa — Ana Maria Vesga G (@AnaVesga_G) October 12, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co