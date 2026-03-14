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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué la Unesco designó a Medellín como la Capital Mundial del Libro 2027 y qué implica?

¿Por qué la Unesco designó a Medellín como la Capital Mundial del Libro 2027 y qué implica?

El reconocimiento forma parte del programa Capital Mundial del Libro, mediante el cual la Unesco selecciona cada año una ciudad para promover iniciativas relacionadas con los libros, la lectura, la industria editorial y el acceso al conocimiento

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Editado por: William Moreno Hernández
Fiesta del libro de Medellín.
Fiesta del libro de Medellín.
Suministrada

Medellín fue designada como Capital Mundial del Libro 2027 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), informó este sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien divulgó una carta del organismo que confirma el reconocimiento a la segunda ciudad del país. "Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén, nuestra embajadora en la Unesco. Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro. Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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El reconocimiento forma parte del programa Capital Mundial del Libro, mediante el cual la Unesco selecciona cada año una ciudad para promover iniciativas relacionadas con los libros, la lectura, la industria editorial y el acceso al conocimiento. Durante ese año, la ciudad elegida organiza actividades culturales, educativas y literarias que involucran a bibliotecas, editoriales, instituciones educativas y organizaciones civiles.

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La designación de Medellín fue comunicada a Petro mediante una carta firmada por el director general de la Unesco, Jaled al Anani, en la que se informa al Gobierno colombiano de la decisión de otorgar la designación a la ciudad, tras la recomendación del comité asesor del programa. En la carta, la organización destaca la infraestructura cultural de Medellín, que cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas, así como el crecimiento del 542% en el número de librerías registrado en las últimas décadas, lo que ha contribuido a posicionar a la ciudad como referente internacional de innovación urbana y cultural.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, afirmó que el nombramiento es "un reconocimiento que llena de orgullo y que pone a Medellín en los ojos del mundo", y agregó que será "una gran oportunidad para mostrarle al mundo el trabajo que se realiza en Medellín alrededor de la lectura y la transformación cultural".

La Unesco subrayó además que muchas de esas bibliotecas y espacios culturales surgieron de la transformación de antiguas prisiones y comisarías de policía en centros de lectura y encuentro comunitario, una estrategia que ha fortalecido la inclusión social, la reconciliación y el acceso a la cultura.

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En América Latina, varias ciudades han recibido esta distinción en los últimos años, entre ellas Guadalajara en 2022, y Río de Janeiro en 2025.

EFE

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