Ricardo Martinelli, condenado por corrupción en Panamá, se fue de fiesta tras llegar a Colombia

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por corrupción en su país, agradeció al mandatario colombiano, Gustavo Petro, por haberle concedido el asilo político, lo que le permitió viajar a Bogotá durante el segundo fin de semana de mayo de 2025.

El exjefe de Estado abandonó de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser sentenciado. A través de un mensaje en redes sociales, dio las gracias "al hermano pueblo nicaragüense y muy en especial al presidente Daniel Ortega y la copresidente Rosario Murillo" por haberlo acogido en la embajada de ese país en Panamá. "Estuve 16 meses asilado en su embajada donde gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido", dijo en X.

¿Por qué fue condenado Martinelli en su país?

La salida de Martinelli, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso New Business, vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos de comisiones por contratos para obras de infraestructura, durante su mandato.

El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces la solicitud del salvoconducto y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense. No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino aprobó un primer salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida hacia ese país centroamericano nunca se concretó.

Mientras estaba en la legación de Nicaragua, Martinelli emitía cotidianamente opiniones políticas en redes sociales lo que propició varias quejas del gobierno panameño. Amante de la polémica, también publicó videos haciendo ejercicio, asados o mientras se sometía a tratamiento por el dentista. Sus selfis con su perro Bruno, tumbado en una hamaca o entre las burbujas de un jacuzzi fueron virales.

Martinelli ganó las elecciones con un fuerte discurso contra la corrupción, pero, tras dejar el poder más de una docena de sus ministros y altos funcionarios fueron detenidos por diversos escándalos. Tras concluir su mandato, se juramentó en el Parlamento Centroamericano, pese a que dijo que era una "cueva de ladrones" para expresidentes que buscaban inmunidad.

En 2015, se instaló en una villa lujosa en Miami, hasta que en 2018 fue extraditado a Panamá por un caso de espionaje político y enviado a la cárcel, aunque fue absuelto finalmente en 2021.

También está llamado a juicio por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un caso por el que dos de sus hijos cumplieron condenas en Estados Unidos, donde el expresidente y su familia tienen prohibida la entrada.

Martinelli, de fiesta en Bogotá

En las últimas horas se conoció un video donde el expresidente Martinelli está de fiesta celebrando la decisión del gobierno colombiano. Publicó uno de ellos en sus redes sociales, donde, en medio de una cena en un bar de Bogotá, cantaba ‘El Rey’: “Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”.

En otra grabación gritaba: “¡Pa’ lante, feliz y contento, vamos a gozar la vida! Gocen la vida todos ustedes. ¡Vamos pa’ lante! ¡Viva Colombia, viva Nicaragua, viva Panamá!”.

Poco antes, en un video, el expresidente presumía entre risas lo que decía una gorra que llevaba puesta: “I’ll be back, voy a regresar, con más fuerza, con todo”. Y, además, se declaró "feliz y contento porque estoy ya en Bogotá donde recibí asilo político al ser un perseguido político. Mil gracias al Gobierno colombiano y al presidente Gustavo Petro por haberme concedido dicho asilo político”.

El presidente Petro, por su parte, manifestó que Colombia “ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda, o que sean poetas, o que sean políticos o que sean perseguidos; le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad a perseguidos de Ortega en Nicaragua, que hicieron la revolución contra Somoza; se le ha dado a la oposición venezolana que ha venido, que se ha quedado en Colombia, de derechas, de izquierdas, no importa; se les dio a los chilenos en el pasado, se le dio a los paraguayos en el pasado, a mexicanos no tanto porque México ha sido respetuoso el derecho de asilo, y en la Colombia del cambio, Colombia es respetuosa del derecho de asilo”.

Sobre el hecho de que Martinelli esté condenado, Petro dijo que “en mi opinión, Colombia debe ser como lo fue Panamá: un sitio de refugio, un sitio de libertad, un sitio de libre expresión”.

