En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CAMILA POTOSÍ
CÚCUTA
PURACÉ
TEMBLORES EN COLOMBIA
YO ME LLAMO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Secuestran al cantante de Los Balcanes del Sur en la vía entre Popayán y El Tambo, en el Cauca

Secuestran al cantante de Los Balcanes del Sur en la vía entre Popayán y El Tambo, en el Cauca

Hombres armados obligaron al músico Milton Mesa de Los Balcanes del Sur a subir a una camioneta en el sector de La Chorrera. El Gaula de la Policía desplegó un operativo para dar con su paradero.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
Secuestran al cantante de Los Balcanes del Sur en la vía entre Popayán y El Tambo, en el Cauca
Redes sociales

El cantante Milton Mesa, de la agrupación conocida como Los Balcanes del Sur, fue secuestrado por hombres armados en la vía que comunica a la ciudad de Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Varios hombres habrían ingresado a un estadero en el sector de La Chorrera y obligaron al músico a subir a una camioneta que luego se fue por la vía en dirección hacia El Tambo, según dijeron fuentes de El Espectador. El medio también indicó que el Gaula recibió la alerta sobre las 6:00 de la tarde y “de inmediato los destacamentos de Gaula Militar como de Gaula Policía fueron desplegados para adelantar investigaciones”.

¿Cuál es la agrupación Los Balcanes del Sur?

De acuerdo con los canales oficiales de la banda, Los Balcanes del Sur surgió a mediados de 2001, cuando “grupo de amigos de Popayán, Cauca y Florencia, Caquetá, deciden formar una agrupación musical con el fin de expresar sus sentimientos y vivencias”.

Últimas Noticias

Pico y placa Ibagué
COLOMBIA

Pico y placa en Ibagué para la semana del 3 al 6 de agosto: rotación y horarios de la norma

Pico y placa Medellín
COLOMBIA

Pico y placa Medellín segundo semestre 2026: rotación, horarios y vías exentas, según la Alcaldía

La agrupación se dedica a componer y producir música norteña y popular. “La primera propuesta discográfica titulada El Raspachín fue lanzada al mercado en el año 2002, obteniendo la aceptación total del público en general ya que su singular manera de interpretar la música norteña y popular dio un toque diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar”, aseguran.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secuestros

Cauca

Popayán

Municipio de El Tambo

Gaula de La Policía

Cantantes colombianos

Trayectorias de famosos

Publicidad

Publicidad

Publicidad