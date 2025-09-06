Shakira se quiebra y llora en pleno concierto en México: fans relacionan el hecho con Piqué

Las presentaciones de Shakira en México siguen dando de qué hablar. Luego de cantar con las artistas locales Belinda y Danna, en su paso por Querétaro se le vio sumamente conmovida durante una de sus interpretaciones y los seguidores de inmediato recordaron a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Tras su paso por Estados Unidos y Canadá con el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran’, la barranquillera inició desde finales de agosto en México un segundo recorrido por Latinoamérica. Las nuevas presentaciones han estado cargadas de momentos emotivos que incluyen, además de invitados especiales, diferentes canciones en el setlist, covers y dedicatorias.



Invitados especiales de Shakira

En Ciudad de México, Shakira cantó junto a Belinda 'Día de enero', una de las canciones más queridas por sus seguidores. "Cómo me disfruté este concierto número 11 en Ciudad de México! Belinda, una verdadera joya y un sueño tenerla acompañándome!! Gracias a este público épico por esta noche épica!", escribió luego en sus redes sociales. Antes de este show, en el concierto número 9 de la capital mexicana había cantado ‘Soltera’ con Danna y en el décimo sorprendió interpretando 'Sombras nada más', del artista mexicano Javier Solís, junto a un grupo de mariachis.

Sobre este cover indicó en sus redes que era una dedicatoria especial para su papá, William Mebarak, cuyo estado de salud se ha deteriorado en los últimos años. "Las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá. ¡Como estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solís!", escribió Shakira.



Sin embargo, verla llorando en su reciente presentación es algo que ha marcado profundamente a sus seguidores. Ocurrió en Querétaro justo cuando interpretaba ‘Última’, que hace parte del álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ y es conocida como la del cierre de una serie de canciones que hizo tras el fin de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.



Shakira lloró cantando 'Última'

Durante el show, la voz de la colombiana se quebró justo cuando entonaba el fragmento que dice "pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente, seguramente con el tiempo me arrepienta". Aunque el público intentó hacerle la segunda voz para continuar con la canción, la artista rompió en llanto y todos gritaron 'Shakira, Shakira' en repetidas ocasiones. Segundos después, la barranquillera tomó un nuevo aire y siguió cantando, pero aún con la voz entrecortada.

“Todo menos verte llorar, mi Shaki”, escribieron sus seguidores al compartir en redes sociales el conmovedor momento. Aunque algunos relacionaron su llanto con el sentimiento por Piqué, otros aseguraron que podía tratarse de un desahogo por la delicada situación de salud de su padre y, pese a que no está claro, lo cierto es que el apoyo a la colombiana, a juzgar por los cientos de mensajes en diferentes plataformas, sigue siendo incondicional.

Fechas del tour de Shakira

En la segunda parte de su tour por Latinoamérica, Shakira recorrerá nueve países, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Estas son las fechas de sus presentaciones:

02 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

03 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

06 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

07 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

11 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

12 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

18 Sep — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

24 Sep — Veracruz, México — Estadio Luis "El Pirata" Fuente

26 Sep — Santo Domingo, República Dominicana — Estadio Olímpico

25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield