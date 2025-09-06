Shakira se quiebra y llora en pleno concierto en México: fans relacionan el hecho con Piqué

Publicidad
Las presentaciones de Shakira en México siguen dando de qué hablar. Luego de cantar con las artistas locales Belinda y Danna, en su paso por Querétaro se le vio sumamente conmovida durante una de sus interpretaciones y los seguidores de inmediato recordaron a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.
Tras su paso por Estados Unidos y Canadá con el tour 'Las Mujeres Ya No Lloran’, la barranquillera inició desde finales de agosto en México un segundo recorrido por Latinoamérica. Las nuevas presentaciones han estado cargadas de momentos emotivos que incluyen, además de invitados especiales, diferentes canciones en el setlist, covers y dedicatorias.
En Ciudad de México, Shakira cantó junto a Belinda 'Día de enero', una de las canciones más queridas por sus seguidores. "Cómo me disfruté este concierto número 11 en Ciudad de México! Belinda, una verdadera joya y un sueño tenerla acompañándome!! Gracias a este público épico por esta noche épica!", escribió luego en sus redes sociales. Antes de este show, en el concierto número 9 de la capital mexicana había cantado ‘Soltera’ con Danna y en el décimo sorprendió interpretando 'Sombras nada más', del artista mexicano Javier Solís, junto a un grupo de mariachis.
Sobre este cover indicó en sus redes que era una dedicatoria especial para su papá, William Mebarak, cuyo estado de salud se ha deteriorado en los últimos años. "Las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá. ¡Como estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solís!", escribió Shakira.
Sin embargo, verla llorando en su reciente presentación es algo que ha marcado profundamente a sus seguidores. Ocurrió en Querétaro justo cuando interpretaba ‘Última’, que hace parte del álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ y es conocida como la del cierre de una serie de canciones que hizo tras el fin de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.
Durante el show, la voz de la colombiana se quebró justo cuando entonaba el fragmento que dice "pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente, seguramente con el tiempo me arrepienta". Aunque el público intentó hacerle la segunda voz para continuar con la canción, la artista rompió en llanto y todos gritaron 'Shakira, Shakira' en repetidas ocasiones. Segundos después, la barranquillera tomó un nuevo aire y siguió cantando, pero aún con la voz entrecortada.
“Todo menos verte llorar, mi Shaki”, escribieron sus seguidores al compartir en redes sociales el conmovedor momento. Aunque algunos relacionaron su llanto con el sentimiento por Piqué, otros aseguraron que podía tratarse de un desahogo por la delicada situación de salud de su padre y, pese a que no está claro, lo cierto es que el apoyo a la colombiana, a juzgar por los cientos de mensajes en diferentes plataformas, sigue siendo incondicional.
En la segunda parte de su tour por Latinoamérica, Shakira recorrerá nueve países, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Estas son las fechas de sus presentaciones:
02 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora
03 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora
06 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron
07 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron
11 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc
12 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc
18 Sep — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros
24 Sep — Veracruz, México — Estadio Luis "El Pirata" Fuente
26 Sep — Santo Domingo, República Dominicana — Estadio Olímpico
25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero
26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero
01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro
08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa
09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa
11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa
15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional
16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional
18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional
22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional
28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla
29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla
03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario
04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario
08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield
09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield