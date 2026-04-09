Los graves efectos de un eventual súper fenómeno de El Niño en Colombia: esto advierten expertos

Este año, el fenómeno de El Niño podría ser el más intenso en un siglo y provocar temperaturas récord con efectos que se extenderían hasta 2027, según lo advierten diversos modelos climáticos. Los expertos han explicado las repercusiones que tendría este eventual fenómeno en Colombia, entre los que se encuentran ausencia de lluvias y fuertes sequías.



"Los últimos eventos más recientes, El Niño fuerte 2015-2016, que fue bastante fuerte junto con el 97-98. Son los dos eventos niños más fuertes de la historia", explicó en una entrevista para Noticias Caracol el meteorólogo Christian Euscátegui. Hay zonas en donde se detecta el calor concentrado en los océanos. Los mapas evidencian que con el paso de los años aumenta tanto la distribución como la intensidad de ese calentamiento. Según predicciones climáticas internacionales, el calentamiento del océano Pacífico este año podría dar lugar a un nuevo súper fenómeno de El Niño y se presentaría como uno de los más fuertes en los últimos 140 años.



¿Cuáles son los graves efectos de un súper fenómeno de El Niño en Colombia?

"Un mayor calentamiento en la temperatura del océano Pacífico tropical. Adicionalmente, en términos de los efectos para nuestro país es una reducción en las precipitaciones, particularmente en las regiones Andina, Caribe e inclusive Pacífica", agregó Euscátegui. Durante un fenómeno de El Niño, una franja de agua más cálida de lo normal en el Pacífico Ecuatorial altera los patrones climáticos a nivel global.



En un eventual fenómeno, mientras algunas regiones enfrentan sequías, otras registran inundaciones y olas de calor, pero en un súper fenómeno de El Niño estos efectos se intensifican . La temperatura del agua en esa zona clave del Pacífico puede superar en más de 2º el promedio histórico, lo que genera una respuesta atmosférica mucho más intensa. El mes pasado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente emitieron un una alerta preventiva ante el posible desarrollo del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año.

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"Según el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación. Entre abril y agosto, se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos", se lee en en la alerta preventiva emitida por las dos entidades. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, dijo que “aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país".

"Los indicadores océano atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico Ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año ", dijo en unas declaraciones la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry. Las proyecciones coinciden con las de los expertos. Las regiones más afectadas por la posible disminución de lluvia serían la Caribe, la Andina y la Pacífica. Las autoridades insisten en que aunque el fenómeno no ha sido confirmado oficialmente, el calentamiento progresivo del océano Pacífico obliga a las entidades territoriales a tomar medidas de prevención.

