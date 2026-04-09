Suspenden Mesa de Paz Urbana con bandas ilegales por evento de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

La delegación de Paz Urbana del Gobierno suspendió los diálogos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá tras conocerse una parranda vallenata en cabeza del cantante vallenato Nelson Velásquez. Este hecho, además, dejó el retiro del director encargado del centro penitenciario, además de la investigación penal de 7 funcionarios del Inpec.



A través de un comunicado, la Delegación de Paz Urbana informó que “los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ. Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.

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Agregó que “respaldamos las medidas adoptadas por la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec”.

Las medidas a las que se refiere la Delegación de Paz Urbana tomadas por el Inpec tienen que ver con la salida del director encargado de la cárcel de Itagüí, además de la investigación penal de 7 funcionarios.



Concierto de Nelson Velásquez no estaba autorizado, según Inpec

Sobre el concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, el Inpec informó que este evento no estaba autorizado. La entidad dijo que “es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.



Las medidas que tomó el Inpec en torno a estos hechos fueron las siguientes:



"La presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente la situación para verificar los hechos".

"Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia".

"Se apertura una investigación disciplinaria a 07 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita".

"Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento".

Finalmente, el Inpec sostuvo que “estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.



El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también se pronunció sobre estos hechos y señaló a través de su cuenta de X que “Lo sucedido en la penitenciaria de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional ni Ministerio de Justicia ni Inpec. Se toman medidas correctivas de inmediato”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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