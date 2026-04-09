Temblor de magnitud 3.0 se sintió fuerte en Armenia: epicentro y profundidad

Un temblor de magnitud 3.0 se registró en la mañana de este miércoles 9 de abril en el departamento del Quindío y fue percibido con fuerza por habitantes de Armenia y municipios cercanos. El evento fue reportado oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país. De acuerdo con el boletín técnico del SGC, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:44 de la mañana, hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Circasia, en el departamento del Quindío. La localización exacta del sismo fue en las coordenadas 4.60 grados de latitud norte y -75.70 grados de longitud oeste.



Temblor hoy tuvo profundidad menor a 30 kilómetros

Aunque la magnitud del temblor fue catalogada como moderada, ciudadanos de Armenia, Circasia y Montenegro reportaron haberlo sentido de manera clara. Esto se explica principalmente por la profundidad del evento. Según el SGC, el sismo fue superficial, es decir, ocurrió a una profundidad menor a 30 kilómetros, condición que suele aumentar la percepción del temblor en superficie, incluso cuando no se trata de un evento de gran magnitud.

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El informe técnico señala que el sismo fue registrado bajo el identificador SGC2026gyunlh y que su análisis se realizó con base en información captada por 32 estaciones sísmicas distribuidas en la red nacional. El estatus del evento fue clasificado como “manual”, lo que indica que los analistas del SGC revisaron y ajustaron los datos para garantizar la precisión de la localización, la magnitud y la profundidad. Además, el reporte incluye parámetros técnicos que permiten evaluar la calidad del registro. El RMS, que mide el ajuste de los tiempos de llegada de las ondas sísmicas, fue de 0.9 segundos, un valor considerado aceptable para este tipo de evento. El “gap”, que representa el mayor ángulo sin cobertura de estaciones alrededor del epicentro, fue de 48 grados, lo que indica una buena distribución de estaciones para el análisis del sismo.

