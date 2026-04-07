Temblor de magnitud 3.6 sacudió a Colombia este 7 de abril: este fue el epicentro

Un temblor de magnitud 3.6 se registró en la madrugada de este martes 7 de abril de 2026 en Colombia, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:51 a. m., hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.



Temblor hoy 7 de abril en Colombia: se registró en Los Santos, Santander

De acuerdo con la información técnica suministrada por el SGC, el sismo fue localizado específicamente en las coordenadas latitud 6.81° y longitud -73.12°, con una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento sísmico profundo. Este tipo de temblor, aunque puede ser percibido por algunas personas, generalmente no causa daños materiales significativos debido a que la energía se disipa antes de llegar a la superficie.

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El evento quedó identificado con el código SGC2026gutiso y fue analizado de manera manual por la Red Sismológica Nacional, utilizando datos de 76 estaciones sísmicas distribuidas en todo el país. El tiempo de origen del sismo fue registrado a la misma hora local (01:51:02) y a las 06:51:02 en tiempo UTC. El reporte también indica un RMS de 0.7 segundos y un gap de 44 grados.

Municipios cercanos al temblor de este 7 de abril de 2026

En cuanto a los municipios más cercanos al epicentro del temblor, el SGC informó que Majadal Alto, en el municipio de Los Santos, se encuentra a solo 6 kilómetros, al igual que el casco urbano de Los Santos. El municipio de Jordán Sube está ubicado a aproximadamente 9 kilómetros del punto epicentral. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales asociados a este movimiento sísmico.



Santander, y especialmente el municipio de Los Santos, es reconocido por su alta recurrencia sísmica debido a condiciones geológicas particulares de la región. Por esta razón, las autoridades siempre recuerdan a la ciudadanía la importancia de estar preparados y de conocer las recomendaciones básicas de actuación antes, durante y después de un temblor.



El Servicio Geológico Colombiano continuará monitoreando la actividad sísmica en el territorio nacional e invita a la población a consultar únicamente fuentes oficiales para informarse sobre estos eventos. Asimismo, reitera que los sismos no se pueden predecir y que la prevención y la educación son las principales herramientas para reducir riesgos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL