Movilidad en Bogotá EN VIVO | Se espera que este jueves continúen bloqueos en Aeropuerto El Dorado

Tras una noche de disturbios y bloqueos por parte del gremio de taxistas en el Aeropuerto El Dorado, este jueves las manifestaciones podrían continuar considerando que aún hay un grupo de personas en la entrada cinco de la terminal aérea y en el parqueadero ubicado en la entrada del Aeropuerto. No obstante, unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hacen presencia en la zona para evitar que se repita la situación.

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Los taxistas que protestan hacen parte de la empresa Taxi Imperial, la cual tiene el contrato con el consorcio a cargo de la operación del Aeropuerto, Opain, para ofrecer el servicio de movilidad para los viajeros. Según han mencionado, la empresa presuntamente traerá varias camionetas que reemplazarían los taxis. Son en total 1.200 conductores que estarían afectados.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos que vayan a viajar a planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente a quienes tienen vuelos programados desde el Aeropuerto El Dorado. Se sugiere salir con mayor tiempo del habitual, consultar el estado de las vías y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Así avanza la movilidad en Bogotá este jueves:



6 a. m. "Desleales": taxistas afectados en Aeropuerto El Dorado

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol habló con los trabajadores de Taxi Imperial, quienes afirmaron que la empresa habría causado la llegada de una flota de camionetas blancas que ahora estaría brindando el servicio de transporte. "No nos consultaron y nos trajeron unas ordenes de juego que son desleales", indicó uno de los afectados. Afirmaron que no se moverán hasta que les den soluciones.



5. a. m. Accidente en Av. Boyacá con calle 13

Bogotá Tránsito en su cuenta de X regstró un siniestro vial entre un tractocamión y un automóvil en la localidad de Fontibón, sobre la Av. Boyacá con Av Centenario (Calle 13).



[05:00 a.m.]#GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre tractocamión y automóvil en la localidad de Fontibón, Av. Boyacá con Av Centenario (Calle 13), sentido Sur-Norte. 👮‍♂️Se gestiona unidad de Tránsito. pic.twitter.com/AsjiXkMeAt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 9, 2026

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