Temblor de magnitud 5,0 en Colombia hoy 13 de octubre: se sintió fuerte en Medellín y Bucaramanga

Un temblor de magnitud 5,0 se registró en la tarde de este martes 13 de octubre en el departamento de Santander, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia, y fue percibido por habitantes de diferentes ciudades y municipios del país.

De acuerdo con la información suministrada por el SGC, el evento sísmico ocurrió a las 4:24 p. m. hora local y alcanzó una magnitud de 5,0. El movimiento se produjo a una profundidad de 149 kilómetros, característica que explica por qué pudo sentirse en una amplia región del territorio nacional. El organismo indicó además que el sismo fue localizado en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.14° de longitud. Los datos fueron determinados tras el análisis de 69 estaciones de monitoreo sísmico.

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