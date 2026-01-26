En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor hoy 26 de enero de 2026 en Colombia: sismo de magnitud 3.6 tuvo epicentro en Santander

Temblor hoy 26 de enero de 2026 en Colombia: sismo de magnitud 3.6 tuvo epicentro en Santander

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico se sintió en tres municipios del departamento. Esta fue la profundidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de ene, 2026
Un temblor de magnitud 3,6 se registró en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 en Colombia, con epicentro en el departamento de Santander, exactamente en el municipio de Los Santos, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:19 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, por lo que fue catalogado como un evento sísmico profundo.

Temblor hoy en Colombia se sintió en tres municipios de Santander

De acuerdo con la información oficial, el temblor se localizó en las coordenadas 6,82 grados de latitud norte y -73,13 grados de longitud oeste, con cercanía a los municipios de Los Santos, a unos 7 kilómetros, Jordán, a 10 kilómetros, y Villanueva, a 17 kilómetros. El evento fue analizado de manera manual y contó con el registro de 96 estaciones sísmicas.

El Servicio Geológico Colombiano ha recordado en diferentes oportunidades que este tipo de movimientos son frecuentes en Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Además, recalcan la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención.

Los municipios de Colombia donde más tiembla

En Colombia, la ocurrencia frecuente de temblores no es un hecho aislado, sino una característica asociada a su ubicación geográfica y a la interacción permanente de varias placas tectónicas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), existen municipios donde la actividad sísmica es notablemente superior al promedio nacional, siendo Santander la región que encabeza este comportamiento.

El municipio que concentra la mayor cantidad de sismos registrados en el país es Los Santos, en el departamento de Santander. Esta localidad se encuentra sobre el denominado nido sísmico de Bucaramanga, una estructura geológica poco común a nivel mundial que libera energía de manera constante. Según cifras del SGC, cerca del 60 % de los temblores que ocurren en Colombia tienen su origen en esta zona, muchos de ellos a profundidades cercanas a los 150 kilómetros, lo que explica por qué suelen sentirse en amplias regiones del país sin causar daños severos en superficie.

Otros municipios santandereanos con alta recurrencia sísmica son Jordán, Villanueva y Lebrija, todos cercanos a la Mesa de Los Santos y al epicentro de la mayoría de los movimientos telúricos profundos que se registran a diario. La capital del departamento, Bucaramanga, aunque no siempre es epicentro, percibe con frecuencia estos eventos debido a su cercanía con el nido sísmico.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

