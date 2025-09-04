Tragedia en Pereira: pareja muere y su hija de 4 años lucha por su vida tras accidente

La ciudad de Pereira lleva días sumida en la tristeza tras un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una joven pareja y dejó gravemente herida a su pequeña hija de cuatro años. El siniestro ocurrió en el kilómetro 4+500 de la vía Pereira–Condina, donde Michel Vélez López, de 19 años, y Brian Stiven Villegas Arias, de 27, se movilizaban en una motocicleta junto a su hija Celeste.

Según los primeros reportes, una camioneta Toyota Prado de alta gama los embistió violentamente y terminó arrollándolos. Tras el choque, el conductor abandonó el vehículo siniestrado, que quedó con la parte delantera destruida en un costado de la vía, y huyó del lugar en otra camioneta.

La mujer murió de inmediato en el lugar de los hechos. En medio de la emergencia, transeúntes intentaron auxiliar a la familia hasta la llegada de las ambulancias que trasladaron a Brian y a la niña a un centro médico, ambos en estado crítico. El joven permaneció ocho días en una Unidad de Cuidados Intensivos, pero finalmente falleció el pasado lunes.



Celeste, por su parte, lucha por su vida en el hospital con un diagnóstico reservado. La menor sufrió un trauma craneoencefálico severo, lesiones torácicas y fractura en una pierna, lo que mantiene en vilo a sus familiares y a toda la comunidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, confirmó en declaraciones a una emisora local que tanto la camioneta siniestrada como el otro vehículo en el que huyó el conductor “están plenamente identificados”. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los responsables para que se presenten ante las autoridades y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.



Un mensaje para la ciudadanía

El oficial también invitó a la ciudadanía a comunicarse con la línea de la Policía Nacional si cuentan con información que permita ubicar a los implicados en este accidente, que deja como saldo dos víctimas mortales y una menor en estado grave. Mientras tanto, la familia y la comunidad continúan clamando justicia para que este caso no quede en la impunidad.

