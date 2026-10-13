Tras meses de búsqueda, confirman que cuerpo hallado en Cundinamarca es el de Ayelén Sofía Páez

El caso de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá en agosto de 2025, dio un giro tras el hallazgo de su cuerpo en Sopó, Cundinamarca. Después de más de un año de búsqueda, sus familiares recibieron la confirmación de su muerte, pero todavía esperan conocer qué ocurrió con ella y quiénes estarían involucrados. La joven había sido reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025.

Sus familiares emprendieron desde entonces una búsqueda para establecer su paradero y acudieron a diferentes instancias con la esperanza de encontrarla. Durante ese tiempo, la investigación avanzó con la recopilación de información y la revisión de registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Sin embargo, Medicina Legal confirmó el desenlace que su familia temía. Ahora, las autoridades deben establecer las circunstancias de su muerte, reconstruir lo sucedido desde el momento en que desapareció y determinar si hubo personas responsables.

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¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Ayelén Sofía Páez?

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en Sopó, municipio de Cundinamarca. La noticia llegó después de meses de incertidumbre para sus familiares, que habían mantenido la búsqueda desde que perdieron contacto con ella en Bogotá. El hallazgo abrió una nueva etapa en la investigación. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación contempla dos líneas de trabajo: una por desaparición forzada y otra por el presunto homicidio de la adolescente.



La desaparición de Ayelén Sofía Páez fue reportada el 9 de agosto de 2025. Parte de los registros que han servido para reconstruir sus movimientos corresponden a la madrugada del día siguiente. Según la información recopilada durante la investigación, en un video grabado a las 3:11 de la madrugada del 10 de agosto, Sofía aparece caminando sola con la misma ropa con la que salió de su casa. Minutos después, otro registro en el barrio Rubí, en Kennedy, muestra su paso a las 3:42 a. m. Incluso un taxista se percató de su presencia. Desde ese momento no se supo nada más de ella.



Sobre el caso de Sofía se había emitido una circular amarilla de la Interpol, donde era buscada en más de 195 países. En paralelo, la Policía de Bogotá y el Ejército habían desplegado en 2025 operativos en el sur de la ciudad y en las orillas del río Tunjuelito. La familia, acompañada por investigadores y voluntarios, también habían extendido la búsqueda en varias localidades del suroccidente de Bogotá. Con el hallazgo del cuerpo, la familia insiste en que se esclarezca lo sucedido y que la muerte de la adolescente no quede sin respuestas.



¿Dónde reportar la desaparición de una persona en Colombia?

Si una persona desaparece, sus familiares o cualquier ciudadano que conozca el caso pueden reportarlo de inmediato ante las autoridades, sin esperar 72 horas. En Colombia, es posible comunicarse con la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122 o solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, que permite iniciar acciones para localizar a la persona. En Bogotá, también se puede llamar a la línea de emergencias 123. El reporte debe incluir toda la información disponible sobre la persona, como sus características físicas, la ropa que llevaba y el lugar donde fue vista por última vez.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL