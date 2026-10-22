Tres viviendas quedaron destruidas tras deslizamiento en zona rural de Moniquirá

Un movimiento en masa registrado en zona rural de Moniquirá, en Boyacá, dejó a varias familias damnificadas tras destruir viviendas y generar nuevas alertas por la inestabilidad del terreno. La emergencia ocurrió en la vereda Pajales y obligó a las autoridades a adelantar evacuaciones preventivas mientras continúan las evaluaciones sobre el riesgo de nuevos deslizamientos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el deslizamiento arrasó al menos tres viviendas y provocó la evacuación de otras estructuras cercanas debido al peligro de colapso. Organismos de socorro y funcionarios de gestión del riesgo se desplazaron hasta el lugar para verificar la magnitud de los daños y establecer el número de personas afectadas.



La emergencia generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, quienes observaron cómo la tierra comenzó a desplazarse y terminó afectando edificaciones ubicadas en la ladera. Videos difundidos por residentes y medios de comunicación muestran la dimensión del movimiento de tierra y los daños ocasionados en la zona.

#Colombia | No para de llover en el municipio de Moniquirá, Boyacá. La situación ya ha provocado un deslizamiento que destruyó tres casa.



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Grietas y filtraciones habían encendido las alarmas

Información conocida tras la emergencia indica que en los días previos ya se habían presentado señales de inestabilidad en el terreno. Habitantes de la zona reportaron la aparición de grietas y filtraciones de agua que fueron aumentando progresivamente hasta derivar en el deslizamiento registrado durante la madrugada.



Residentes del sector señalaron que las primeras grietas comenzaron a observarse varios días antes del movimiento en masa y que, con el paso del tiempo, aumentaron de tamaño hasta comprometer amplias extensiones del terreno. Algunos testimonios recopilados por medios regionales indican que las fisuras pasaron de pequeñas aberturas a grietas de varios metros de profundidad y extensión.



Las autoridades investigan si las condiciones geológicas de la zona, sumadas a la acumulación de agua en el terreno, pudieron influir en la emergencia. También se analizan posibles factores que habrían contribuido a la inestabilidad de la ladera.



Familias intentan recuperar sus pertenencias

Tras el deslizamiento, los habitantes afectados comenzaron labores para rescatar algunos de sus enseres entre los escombros y la tierra removida. Según relataron residentes de la zona, varias construcciones quedaron completamente destruidas y otras presentan afectaciones que impiden que sus ocupantes regresen por el momento.

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La situación también impactó estructuras destinadas a actividades productivas rurales, lo que incrementó las pérdidas para las familias que dependen de estos espacios para su sustento diario. Mientras avanzan las inspecciones técnicas, los damnificados permanecen a la espera de la evaluación oficial sobre el estado del terreno y de las ayudas que puedan ser entregadas por las autoridades locales y departamentales.



Autoridades mantienen monitoreo permanente

Luego de conocerse la emergencia, equipos de gestión del riesgo y organismos de atención de desastres iniciaron un censo para determinar el número exacto de afectados y definir las medidas de atención necesarias. Paralelamente, se mantiene la vigilancia de la zona para identificar cualquier nuevo movimiento que pueda poner en riesgo a los habitantes.

Las autoridades también estudian la posibilidad de realizar trabajos de recuperación y remoción de escombros una vez existan condiciones seguras para el ingreso de maquinaria y personal especializado. Desde el departamento se informó que hay equipos dispuestos para apoyar las labores de atención de la emergencia.

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Por ahora, la principal preocupación se concentra en la estabilidad del terreno y en la seguridad de las familias que aún habitan en los alrededores. Mientras continúan las evaluaciones, las zonas comprometidas permanecen bajo observación constante para prevenir nuevos incidentes y evitar que el movimiento en masa genere más afectaciones en esta área rural de Moniquirá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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