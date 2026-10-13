Turista que dañó estatua en Cartagena ya fue identificada, confirma el alcalde Dumek Turbay

La controversia por la caída de una de las esculturas más reconocidas de la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní de Cartagena, sumó un nuevo capítulo. El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, confirmó que ya fue identificada la mujer que aparece en un video viral derribando la estatua del cura Jorge Enrique Umaña durante una presentación improvisada de baile realizada el pasado fin de semana.



Turista dañó estatua en Cartagena

El hecho ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, cuando decenas de personas presenciaban una escena de baile en uno de los espacios turísticos más concurridos del Centro Histórico. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la mujer utiliza la escultura como punto de apoyo mientras ejecuta varios movimientos. Segundos después, la estructura pierde estabilidad y termina desplomándose junto con ella.

La situación generó indignación entre ciudadanos, gestores culturales y visitantes, debido al valor histórico y simbólico que tiene este conjunto escultórico para la ciudad. La obra hace homenaje a personajes relacionados con las gestas independentistas de Cartagena y forma parte del patrimonio urbano de Getsemaní, uno de los barrios con mayor atractivo turístico de la capital de Bolívar.



Alcalde de Cartagena reveló que la mujer reside en Barranquilla

Luego de solicitar apoyo ciudadano para identificar a la responsable, el mandatario distrital informó que ya se logró establecer su identidad. A través de sus redes sociales, Dumek Turbay Paz señaló que la mujer reside en Barranquilla, aunque evitó revelar públicamente su nombre. Según el alcalde, la situación ha causado malestar no solo por el daño ocasionado a la escultura, sino porque hasta ahora la involucrada no habría mostrado intención de responder por las afectaciones causadas al monumento.

La turista que se colgó y tumbó la figura del Cura Umaña, en la Plaza de La Trinidad, en Getsemaní, ya está plenamente identificada, reside en Barranquilla.



Pero en vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en… pic.twitter.com/Z6OmzSA4Ks — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 12, 2026

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Turbay también cuestionó el comportamiento de la turista tras el incidente y aseguró que la respuesta esperada era asumir la responsabilidad por lo ocurrido y colaborar con el proceso de reparación de la obra. Desde que se conoció el video, el alcalde ha insistido en que la mujer debe hacerse cargo de las consecuencias derivadas del incidente.



"En vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño, lo que hizo fue pagar para atacarnos en redes sociales. El dinero que usó para los más 2 mil boots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la «funa» unánime, hubiese servido para reparar la obra. Es que uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos", escribió el alcalde de Cartagena en su cuenta en X.



En uno de sus primeros pronunciamientos públicos manifestó que no creía que la responsable permitiera que alguien llegara a su vivienda a destruir objetos de valor personal, por lo que pidió que actuara de la misma manera frente a un bien que pertenece a toda la ciudadanía. Asimismo, solicitó que cualquier persona que la reconociera le transmitiera el mensaje de responder por el daño ocasionado.

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Las declaraciones del mandatario encontraron respaldo entre numerosos usuarios en redes sociales, quienes consideraron que existe la necesidad de reforzar la cultura ciudadana y el respeto por los bienes patrimoniales en destinos turísticos de alta afluencia.



Así fue el daño a la estatua en Getsemaní

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la caída de la figura provocó daños visibles en la estructura de la escultura, incluyendo afectaciones en uno de sus brazos. Tras el incidente, las mujeres involucradas abandonaron el lugar en un taxi, mientras los videos comenzaban a circular ampliamente en internet.

La pieza afectada forma parte de un conjunto artístico instalado en la Plaza de la Trinidad y había sido objeto de procesos de mantenimiento y restauración. Por esta razón, la caída despertó preocupación entre habitantes y autoridades locales.

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ÁNGELA URREA PARRA

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