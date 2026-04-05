Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados del homicidio de un campesino

Un teniente y tres soldados profesionales del Ejército Nacional fueron acusados del homicidio de un campesino durante una operación contra un cabecilla del ELN. La Fiscalía General de la Nación compartió los detalles del caso y explicó que la muerte del campesino ocurrió el 9 de abril de 2017.



La entidad acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Los tres hombres serían los presuntos responsables de la muerte del campesino en zona rural del municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar.

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"Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como 'Cusi', de quien presuntamente frecuentaba la región", se lee en un comunicado de la Fiscalía en el que se dieron los detalles del caso.



¿Qué se sabe del caso?

La entidad aseguró que "el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban. Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida. Una de las personas murió y la otra fue detenida". El hombre que falleció resultó ser el campesino, que no tenía relación con el objetivo militar.

La Fiscalía indicó que de acuerdo con los elementos materiales probatorios, las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar. El cabecilla "se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después. En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos". La entidad señala los cuatro uniformados de "no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse". Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.

