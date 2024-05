Valiente bombera salvó a joven que pretendía quitarse la vida: "Vamos a estar bien"

En Pasto, la acción de una bombera logró salvar a un joven que pretendía acabar con su vida. La situación genera preocupación, pues las cifras de suicidios y de intentos van en aumento.

>>> Vea, además: ¿Falta experiencia en quienes atienden línea 123? Llamada sobre posible suicidio generó alerta

Y es que en lo que va corrido de 2024, en Nariño se han registrado más de 600 intentos de suicidio. Este hubiera podido haber terminado en tragedia de no ser por la rápida acción de la rescatista, identificada como Paola Portilla.

En imágenes se aprecia el momento en el que la rescatista ayuda a bajar a un joven que pensaba quitarse la vida saltando desde la vía Perimetral en Pasto. La bombera lo convenció de no cometer ese acto tras una conversación de más de dos horas y media.

Publicidad

“Yo me acerco con mi arnés, con todos los elementos de protección personal y lo abordó. Al momento tengo que dar el paso para conseguir el consentimiento de la persona para que me permita rescatarlo. Entonces le digo ‘hola, mucho gusto, mi nombre es Paola Portilla, soy de Bomberos de Pasto. ¿Me dejas ayudarte?’. El chico estaba llorando y me dice ‘no, Paola, no te acerques, que si te acercas, yo me tiro’”, contó Paola.

El apoyo de la comunidad fue fundamental para el rescate, así lo indicó la bombera: “Muchísimas gracias a ellos porque sin ellos no lo hubiéramos hecho. Entonces nos ayudó mucho. Los camiones que pasaban hicieron como una cama, una especie de colchón”.

Publicidad

El joven que pretendía quitarse la vida se desmayó durante el procedimiento: “El señor se descompensó. Por eso realizamos una maniobra de descenso mediante un sistema con cuerdas. Yo lo sujeté y le dije ‘no te preocupes, vamos a estar bien’”.

Las cifras de intento de suicidio son alarmantes en Nariño, según lo reveló el psicólogo Oswaldo Navarro: “En este primer semestre llevamos 690 intentos suicidas que han sido corroborados y 890 que no han sido corroborados. Además de esto, a lo largo de este semestre hemos identificado que hay 6 suicidios como tal”.

Las autoridades de ese departamento insisten en la necesidad de priorizar la salud mental e invitan a las personas a buscar ayuda cuando lo necesiten.

>>> Siga en noticiascaracol.com: Trágica muerte en Uniatlántico: egresada fallece tras caer de un cuarto piso