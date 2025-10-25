En vivo
"Verónica Alcocer está separada de mi hace años": Petro luego de inclusión en Lista Clinton

Estados Unidos también incluyó a Verónica Alcocer entre las personas sancionadas. El presidente Petro añadió que “la perjudican gratuitamente”.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 25 de oct, 2025
Gustavo Petro y Verónica Alcocer
Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
