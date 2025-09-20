En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Vía al Llano: ¿Por qué hay trancones pese a plan piloto implementado? Estos son los puntos críticos

Vía al Llano: ¿Por qué hay trancones pese a plan piloto implementado? Estos son los puntos críticos

Aunque ya inició el plan piloto implementado por las autoridades con el que se pretende mejorar la movilidad en este concurrido corredor vial, algunos sectores del transporte de carga pesada han dado inicio a varios bloqueos de protesta.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de sept, 2025
