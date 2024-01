Vía al Llano: tras 17 días, tractomula que se incendió en túnel Quebrada Blanca fue retirada

Por fin fue retirado el carrotanque que explotó en el túnel de Quebrada Blanca, en la vía al Llano, el pasado 26 de diciembre , hecho en el que murió el conductor. Pasaron 17 días para que los restos del vehículo siniestrado fuera sacado del lugar.



El operativo para extraer el carro inició a las 6:00 de la mañana de este 12 de enero con una reunión del equipo de SOS Contingencia, operarios de la empresa a la que pertenece el automotor y el Cuerpo de Bomberos de Guayabetal, Cundinamarca.

“Inicialmente entró SOS Contingencia, en compañía de bomberos, e hicieron la medición de si había gases o no. Como resultado, no tuvimos ningún inconveniente. No había gases y en efecto procedieron los bomberos a hacer una limpieza para minimizar cualquier riesgo. Ellos nos dieron el aval para ingresar. Entramos con un equipo propio y con unas grúas que se trajeron por cuenta nuestra”, manifestó Arcenio Chaparro, jefe de la flota a la que pertenece el vehículo incendiado.

Posteriormente, ingresaron las grúas que fueron llevadas hasta el punto del accidente. Ya con todo fuera de peligro, se extrajo primero el chasis del carrotanque.

Luego de la extracción total del vehículo, la concesión ingresará y valorará la afectación del túnel para planear su reparación.

Comunidades hicieron plantones en la vía al Llano

Se reportó cierre total en la vía al Llano en dos puntos de la carretera: kilómetro 53, sector de Monte Redondo, y en el kilómetro 56, zona de Guayabetal. Los habitantes exigieron la presencia de Coviandina.

Sesenta familias campesinas tienen problemas para comprar víveres y abrir sus negocios por los cierres. Los habitantes de varias veredas llevaron a cabo una manifestación pacífica y paralizaron la movilidad.

Los campesinos alegan que las condiciones son difíciles, pues no tienen los alimentos suficientes en sus casas y no pueden ir a comprarlos a ningún lado.



“El mercado no se consigue. No sé qué le pasa a Coviandina como empresa, pero debe ser consciente de que la gente de los municipios cercanos tiene que desplazarse a comprar alimentos”, manifestó Natalia Castro, habitante afectada.