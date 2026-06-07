Pico y placa en Medellín operará así en la semana del 8 al 12 de julio: pilas a importante cambio

Los conductores de vehículos particulares en Medellín deberán tener en cuenta la programación del pico y placa que estará vigente entre el 8 y el 12 de junio de 2026. La medida, que busca regular la movilidad y reducir la congestión vehicular en diferentes corredores de la región, seguirá funcionando con la rotación establecida para el primer semestre del año.

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A diferencia de otras ciudades del país, donde las restricciones pueden estar asociadas a placas pares e impares, en Medellín el sistema opera mediante una distribución específica de dos dígitos por día. Esta programación permanece fija durante varios meses y solo cambia cuando las autoridades de movilidad realizan una nueva rotación semestral.



Pico y placa en Medellín en la semana del 8 al 12 de julio

Los conductores de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá tendrán una modificación en la aplicación del pico y placa durante la semana del 8 al 12 de junio de 2026. Debido a que el lunes 8 de junio es festivo en Colombia, la medida no regirá durante esa jornada.

A partir del martes se retomará la rotación habitual establecida por las autoridades de movilidad para los vehículos particulares. La programación para la semana será la siguiente:



Lunes 8 de junio: no aplica pico y placa por ser día festivo.

no aplica pico y placa por ser día festivo. Martes 2 de junio: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en 0 y 3 Miércoles 3 de junio: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en 4 y 6 Jueves 4 de junio: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en 5 y 9 Viernes 5 de junio: placas terminadas en 2 y 8

Cómo funciona el pico y placa en Medellín

La medida en la ciudad opera en dos franjas diarias. En la mañana comienza a las 5:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 a. m. Luego, en la tarde, vuelve a aplicarse desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Entre esas dos franjas, es decir entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., los vehículos pueden circular sin restricción. También hay libre tránsito después de las 8:00 de la noche. El pico y placa no aplica los fines de semana ni los festivos para vehículos particulares dentro de Medellín.



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La medida de pico y placa en Medellín no solo aplica dentro de la ciudad, también cubre los diez municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esto incluye Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. La restricción es válida en las vías urbanas de estos territorios, por lo que un vehículo con pico y placa no puede circular dentro de ninguna de estas jurisdicciones durante los horarios definidos.

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El control se concentra en las principales avenidas, corredores viales y accesos entre municipios, donde se presenta mayor tráfico. Sin embargo, también puede haber verificación en vías internas. La medida no aplica en algunos tramos específicos como vías nacionales concesionadas o ciertos corredores definidos por la autoridad de movilidad, aunque estos casos son puntuales y deben revisarse según la señalización en cada zona.

Multa por incumplir el pico y placa

No respetar la medida genera sanción económica. La infracción corresponde a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito para circular en horarios o zonas restringidas. En 2026, la multa está alrededor de los $875.000 pesos. Además del comparendo, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades. Esto implica costos adicionales como el traslado en grúa y el pago del parqueadero en patios. El valor total puede aumentar dependiendo del tiempo que el vehículo permanezca retenido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co