Pico y placa en Villavicencio funcionará así en la semana del 8 al 12 de junio: restricciones

La medida de pico y placa en Villavicencio continuará operando sin modificaciones durante junio de 2026. La Alcaldía mantuvo el esquema implementado desde comienzos de año para regular la movilidad de vehículos particulares en los horarios de mayor congestión en la capital del Meta.
Para la semana comprendida entre el lunes 8 al viernes 12 de junio de 2026, la restricción aplicará con la rotación habitual de placas y dentro de las franjas horarias establecidas por la Secretaría de Movilidad. El pico y placa en Villavicencio funciona en dos jornadas al día:
- De 6:30 a. m. a 9:30 a. m.
- De 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Fuera de esos horarios, los vehículos particulares podrán circular sin restricción, incluso si la placa coincide con el día asignado. La medida aplica únicamente para carros particulares que transiten dentro del polígono urbano definido por las autoridades. Las motocicletas no están incluidas dentro de la restricción durante 2026.
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Asimismo, las vías perimetrales como la Avenida 40 y la vía al Llano pueden ser utilizadas libremente, siempre y cuando los conductores no ingresen a las calles internas del polígono durante los horarios restringidos.
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Así será la rotación del pico y placa
- Lunes 8 de junio: no aplica rotación del pico y placa por ser festivo.
- Martes 9 de junio: placas terminadas en 7 y 8
- Miércoles 10 de junio: placas terminadas en 9 y 0
- Jueves 11 de junio: placas terminadas en 1 y 2
Viernes 12 de junio: placas terminadas en 3 y 4
La restricción se determina según el último número de la placa del vehículo. Si coincide con el día asignado, el carro no podrá circular dentro de la zona restringida en los horarios establecidos.
Multa por incumplir la medida
Las autoridades recordaron que incumplir el pico y placa en Villavicencio puede generar un comparendo tipo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.
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Los controles se realizan mediante agentes de tránsito y cámaras instaladas en distintos puntos del polígono urbano de la ciudad.
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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co