Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante la semana del 8 al 14 de junio de 2026

Los conductores en Bogotá deberán estar atentos a la programación del pico y placa durante la semana del 8 al 14 de junio de 2026, ya que la capital tendrá tanto la aplicación del pico y placa regional en el puente festivo como la restricción habitual para vehículos particulares durante los días hábiles.

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La medida busca regular la circulación de automotores en la ciudad y facilitar la movilidad en una de las semanas que comienza con el retorno de miles de viajeros a la capital tras el puente festivo de Corpus Christi.

El lunes habrá pico y placa regional

La semana iniciará con una jornada especial de movilidad. El lunes 8 de junio estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, una medida implementada para organizar el retorno de vehículos hacia la ciudad.



Esta restricción aplica en los principales corredores de acceso a la capital y establece horarios diferenciados para el ingreso de vehículos particulares de acuerdo con el último número de la placa.



Las autoridades han recomendado a los viajeros planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar contratiempos durante la jornada de retorno.

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Así funcionará el pico y placa entre semana

Tras la finalización del puente festivo, Bogotá retomará el esquema habitual de pico y placa para vehículos particulares.



Martes 9 de junio: Podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 10 de junio: Podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 11 de junio: Podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 12 de junio: Tendrán autorización para movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para el sábado 13 y el domingo 14 de junio no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

Recomendación para los conductores

Ante el inicio de una nueva semana de restricciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar con anticipación los días en los que su vehículo puede circular y planificar sus desplazamientos de acuerdo con la programación vigente.

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La semana del 8 al 14 de junio combinará el pico y placa regional del lunes festivo con la operación normal de la medida en los días hábiles, por lo que los conductores deberán prestar especial atención a los cambios para evitar inconvenientes en sus recorridos por la capital del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co