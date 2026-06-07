En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIAN HERRERA
DEBATE PRESIDENCIAL
SELECCIÓN COLOMBIA
NUEVO FESTIVO EN COLOMBIA
SEGUNDA VUELTA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante la semana del 8 al 14 de junio de 2026

Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante la semana del 8 al 14 de junio de 2026

Quienes se movilicen por Bogotá durante la segunda semana de junio deberán revisar la programación vigente del pico y placa, ya que la medida combinará restricciones especiales por el plan retorno y el esquema habitual para vehículos particulares.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Pico y placa Bogotá
Pico y placa Bogotá -
Getty Images

Los conductores en Bogotá deberán estar atentos a la programación del pico y placa durante la semana del 8 al 14 de junio de 2026, ya que la capital tendrá tanto la aplicación del pico y placa regional en el puente festivo como la restricción habitual para vehículos particulares durante los días hábiles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La medida busca regular la circulación de automotores en la ciudad y facilitar la movilidad en una de las semanas que comienza con el retorno de miles de viajeros a la capital tras el puente festivo de Corpus Christi.

Últimas Noticias

Pico y Placa en Cartagena
BOGOTÁ

Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida este lunes festivo 8 de junio

56 años de prisión para feminicida de niña de ocho años
BOGOTÁ

Envían a prisión a hombre señalado de abusar de sus dos hijas durante seis años en Bogotá

El lunes habrá pico y placa regional

La semana iniciará con una jornada especial de movilidad. El lunes 8 de junio estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, una medida implementada para organizar el retorno de vehículos hacia la ciudad.

Esta restricción aplica en los principales corredores de acceso a la capital y establece horarios diferenciados para el ingreso de vehículos particulares de acuerdo con el último número de la placa.

Las autoridades han recomendado a los viajeros planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar contratiempos durante la jornada de retorno.

Publicidad

Así funcionará el pico y placa entre semana

Tras la finalización del puente festivo, Bogotá retomará el esquema habitual de pico y placa para vehículos particulares.

  • Martes 9 de junio: Podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 10 de junio: Podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 11 de junio: Podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 12 de junio: Tendrán autorización para movilizarse los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Para el sábado 13 y el domingo 14 de junio no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

Recomendación para los conductores

Ante el inicio de una nueva semana de restricciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar con anticipación los días en los que su vehículo puede circular y planificar sus desplazamientos de acuerdo con la programación vigente.

Publicidad

La semana del 8 al 14 de junio combinará el pico y placa regional del lunes festivo con la operación normal de la medida en los días hábiles, por lo que los conductores deberán prestar especial atención a los cambios para evitar inconvenientes en sus recorridos por la capital del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Pico y placa en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad