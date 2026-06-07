Pico y placa en Ibagué operará así en la segunda semana de junio 2026: rotación del 8 al 12

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Ibagué continuará sin modificaciones durante la segunda semana de junio de 2026, de acuerdo con el esquema establecido por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad para el primer semestre del año. La restricción, que busca contribuir al ordenamiento del tránsito y mejorar la movilidad en la capital tolimense, seguirá aplicándose bajo la misma rotación de placas vigente desde enero.

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Los conductores deberán estar atentos a los dígitos restringidos entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio, ya que las autoridades mantienen controles en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la norma y evitar que aumenten los niveles de congestión en las principales vías.

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Cómo funciona el pico y placa en Ibagué

El pico y placa en Ibagué funciona de lunes a viernes durante gran parte del día. La restricción inicia a las 6:00 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche, lo que cubre la mayor parte de la jornada diaria. El sistema se basa en el último dígito de la placa. Cada día de la semana se restringen dos números, lo que significa que una parte de los vehículos no puede circular durante ese horario.

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La medida aplica a vehículos particulares y se mantiene activa en las principales vías de la ciudad. Los fines de semana y los días festivos no tienen restricción para este tipo de vehículos.

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Así será la rotación del 8 al 12 de junio

Para la primera semana de junio, la restricción funcionará de la siguiente manera:



Lunes 8 de junio: no aplica medida del pico y placa por ser día festivo.

no aplica medida del pico y placa por ser día festivo. Martes 9 d junio: la medida aplicará para placas terminadas en 0 y 1 .

la medida aplicará para placas terminadas en . Miércoles 10 de junio: tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 2 y 3 .

tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en . Jueves 11 de junio: no podrán movilizarse los carros con placas terminadas en 4 y 5 .

no podrán movilizarse los carros con placas terminadas en . Viernes 12 de junio: la restricción será para placas terminadas en 6 y 7.

¿A quiénes aplica la medida?

La restricción está dirigida principalmente a los vehículos particulares que circulan por la ciudad. En contraste, las motocicletas no hacen parte del esquema general de pico y placa implementado en Ibagué, mientras que otros medios de transporte cuentan con regulaciones específicas determinadas por las autoridades locales.

La medida busca distribuir de manera más equilibrada el flujo vehicular durante los días hábiles, especialmente en las horas de mayor circulación, cuando se registra una mayor demanda en corredores estratégicos de la ciudad.

Multa por incumplir el pico y placa

Las autoridades recuerdan que ignorar la restricción puede traer consecuencias económicas para los conductores. Según la normativa vigente, el incumplimiento del pico y placa acarrea una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

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Además de la multa, los organismos de tránsito pueden ordenar la inmovilización del vehículo, una medida que representa costos adicionales para el propietario y mayores trámites para recuperar el automotor.

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Por ello, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la programación correspondiente a cada día y planificar los desplazamientos de acuerdo con los números restringidos. De esta manera, los conductores podrán evitar sanciones y contribuir al cumplimiento de una medida que continúa siendo una de las principales herramientas para gestionar la movilidad en Ibagué durante el primer semestre de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co