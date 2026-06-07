Enfermera habría muerto tras someterse a un procedimiento estético en el Cauca: esto se sabe

Un nuevo caso de complicaciones derivadas de intervenciones estéticas se registró en el municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. Se trata de Nayeli Larrahondo, quien murió el pasado 5 de junio de 2026. De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el fallecimiento estaría relacionado de manera preliminar con un procedimiento estético, aunque las circunstancias exactas aún son materia de investigación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este hecho se suma a otros casos registrados en distintas regiones del país en los que se han presentado complicaciones graves asociadas a procedimientos estéticos que hoy son objeto de investigación o revisión por parte de las autoridades sanitarias y judiciales. Entre los antecedentes más recientes se encuentra el caso de Yulixa Toloza, cuya desaparición y posterior fallecimiento generó atención nacional.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué se sabe de la mujer que murió tras someterse a un procedimiento estético?

De acuerdo con la información preliminar, la enfermera acudió a una clínica privada ubicada en Puerto Tejada, en el norte del Cauca, con el fin de realizarse una intervención estética. Durante el procedimiento, la paciente presentó complicaciones de salud, aparentemente un paro cardiorrespiratorio, que obligaron a su traslado de urgencia a un centro asistencial del municipio. Sin embargo, según el reporte inicial de los servicios médicos que la recibieron, la mujer ingresó al hospital sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento poco después de su llegada.



La noticia fue confirmada posteriormente por la administración municipal de Puerto Tejada, que emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. En dicho pronunciamiento, también se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades de salud departamentales para establecer con precisión lo ocurrido durante la intervención.



"La Administración Municipal de Puerto Tejada y la Secretaría de Salud lamentan profundamente el fallecimiento de la ciudadana Nayeli Larrahondo, ocurrido hoy, viernes, 05 de junio del 2026, presuntamente tras un procedimiento estético. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor. Como institución nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento que sea necesario a sus familiares", se lee en el comunicado.



¿Quién era la enfermera que habría muerto por procedimiento estético?

La víctima, según información de su entorno laboral, se desempeñaba como auxiliar de enfermería en un hospital público de Cali. Nayely Larrahondo residía en sectores como Villa Clarita y La Esperanza, en Puerto Tejada, aunque desarrollaba su actividad laboral como profesional de enfermería en Cali. Su muerte generó reacciones entre sus compañeros de trabajo y allegados.

Publicidad

Según dio a conocer El País, los familiares y amigos "se enteraron de lo sucedido, entonces llegaron hasta el hospital, y claro, los recibieron con esa noticia", contaron líderes sociales del municipio al medio. Incluso algunos allegados reaccionaron de forma violenta frente a la clínica donde se realizó el procedimiento y posteriormente en el hospital local, donde se encontraban funcionarios de salud y personal administrativo.

Tras conocerse el fallecimiento, la Secretaría de Salud Municipal anunció que fortalecerá las acciones de orientación dirigidas a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados por personas o establecimientos que no cuenten con los permisos requeridos. "La Secretaría de Salud Municipal colaborará plenamente con las autoridades, aportando la información requerida durante el proceso. Asimismo, fortalecerá las jornadas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a establecimientos o personas que no cumplan con los requisitos legales para la realización de procedimientos estéticos".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co