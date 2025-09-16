VIDEOS | Fuerte vendaval en Barranquilla y municipios de Atlántico causó pánico y daños en viviendas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Una intensa emergencia climática sacudió a Barranquilla y varios municipios del departamento del Atlántico en las últimas horas, tras un fuerte vendaval acompañado de lluvias que provocó daños materiales en diferentes zonas, aunque sin dejar personas lesionadas, según el reporte preliminar de las autoridades.
El director de la Defensa Civil en el Atlántico informó que equipos de esta entidad realizan un barrido por los municipios de Galapa, Soledad, Malambo, Manatí y Repelón, donde se han registrado múltiples afectaciones a raíz de las condiciones climáticas extremas.
En Barranquilla, el fenómeno generó momentos de pánico en la urbanización Puerta Dorada, donde se reportó la voladura de techos, así como la caída de árboles y rejas en al menos tres urbanizaciones más.
Por su parte, en el municipio de Malambo, se reportó la caída de árboles en inmediaciones de un colegio, así como daños similares en techos de viviendas.
Publicidad
Pese a la magnitud del vendaval, las autoridades no reportan personas lesionadas hasta el momento, aunque sí se ha confirmado un número considerable de daños materiales que continúan siendo evaluados. Las labores de inspección y atención continúan en los sectores afectados, mientras se espera un informe consolidado por parte de los organismos de gestión del riesgo.
Ante emergencias como la acontecida en Atlántico durante las últimas horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) hace las siguientes recomendaciones a los habitantes para prevenir afectaciones:
Publicidad
De la misma manera, y por las mismas lluvias intensas que persisten en algunas zonas de Colombia, las autoridades también hacen las siguientes recomendaciones a los colombianos ante posibles deslizamientos:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO