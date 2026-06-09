¿Seguirán las lluvias en Colombia? Así estará el clima del 10 al 12 de junio de 2026, según Ideam

Entre el 10 y el 12 de junio de 2026 se prevé continuidad de condiciones asociadas a la temporada de lluvias en varias regiones del país, según el Ideam. Durante estos días se espera presencia de precipitaciones en horas de la tarde y la noche, con intervalos de tiempo seco en la mañana en distintos sectores. Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el transporte de humedad desde el océano Pacífico y la Amazonía, lo que favorece la formación de nubosidad y lluvias. También se mantienen efectos de sistemas locales que generan variaciones en la intensidad de las precipitaciones.



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Pronóstico del clima en regiones Andina y Caribe, según el Ideam

En la región Andina se espera cielo con nubosidad variable. Durante las mañanas se registrarán periodos sin lluvia, mientras que en horas de la tarde y noche se prevén precipitaciones en zonas de montaña y áreas urbanas. Las lluvias pueden presentarse de forma dispersa en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

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En la región Caribe se anticipa nubosidad combinada con intervalos despejados. Se prevén lluvias en sectores del sur y centro de la región, con mayor probabilidad en departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar. En la zona norte, incluidos algunos puntos de La Guajira, se espera menor frecuencia de lluvias. Los vientos en el Caribe mantendrán intensidad moderada, con posibles variaciones durante el día que pueden influir en la temperatura y la sensación térmica.



Regiones Pacífica y Amazonía

La región Pacífica continuará con lluvias frecuentes durante el periodo analizado. Se esperan precipitaciones en diferentes momentos del día, con mayor intensidad en áreas como Chocó, Valle del Cauca y Cauca. La alta humedad en esta zona favorece la persistencia de nubosidad.

En la Amazonía se prevén lluvias continuas, especialmente en Amazonas, Caquetá y Putumayo. Estas precipitaciones pueden presentarse acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos. La cobertura nubosa será constante durante gran parte del día. Las condiciones en estas regiones responden al ingreso de humedad y al comportamiento habitual de la temporada lluviosa en esta época del año.



Región Orinoquía

En la Orinoquía, que incluye departamentos como Meta, Casanare y Arauca, se esperan lluvias en horas de la tarde y la noche. Durante la mañana se pueden registrar intervalos sin precipitación. Las lluvias serán variables en extensión y duración. En algunos sectores se pueden presentar eventos con mayor acumulación de agua en periodos cortos. También se prevé nubosidad que cubre gran parte del día.



Temperaturas y condiciones generales

Las temperaturas estarán dentro de rangos habituales para cada región. En zonas de altitud como Bogotá se mantendrán registros moderados, mientras que en regiones bajas como Caribe y Amazonía se prevén valores más altos. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad en zonas donde se registren lluvias o nubosidad persistente. En el Caribe, la presencia de viento puede generar variaciones en las condiciones durante el día.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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