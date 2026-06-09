Revelan detalles sobre el hincha asesinado tras partido Nacional vs. Junior en Medellín: "Delitos"

El partido de vuelta en la final de la Liga Betplay 2026-1 no estuvo exento de violencia. Un hincha de uno de los dos equipos falleció tras el encuentro futbolístico, según confirmaron las autoridades este 9 de junio en medio de una balance general, en el que entregaron detalles sobre este y otros hechos de intolerancia que ocurrieron en el evento deportivo en el que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se disputaron el título como campeón del semestre, que finalmente fue obtenido por el equipo del tiburón.

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Y es que además de la muerte de esta persona, fue de conocimiento público que una de las cabinas donde se ubican los periodistas dentro del estadio Atanasio Girardot fue blanco de un ataque por parte de un hincha, que al parecer reaccionó con rabia tras la anulación de un gol de Atlético Nacional y -sin justificación- arrojó una piedra hacia el vidrio donde estaba el equipo de un reconocido medio deportivo.

Como consecuencia, el comentarista Juan José Peláez resultó herido por una de las esquirlas y tuvo que salir del aire para ser atendido inmediatamente por organismos de socorro y emergencia. El incidente no pasó a mayores, ya que se confirmó que fue una herida superficial.



La cuestión de la intolerancia al parecer no solo fue dentro sino también fuera del escenario deportivo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló que en algunos sectores de la ciudad se registraron riñas y altercados que fueron atendidos por las autoridades competentes: “El partido se pudo terminar sin alteraciones dentro del estadio, se logró que hubiera una evacuación eficiente y oportuna. E infortunadamente, como lo hemos dicho, la pasión del fútbol no solamente se vive en las canchas, sino que también se vive en las calles y en los barrios”, dijo el funcionario de la Alcaldía.



¿Quién es la persona que falleció por riñas tras el partido Nacional vs. Junior?

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Villa detalló que la persona que falleció tras una riña era hincha del Junior y oriundo de Barranquilla. La persona falleció a raíz de un ataque con arma blanca que se registró en la plazoleta de la estación Estadio, del Metro de Medellín. Su nombre era Johan Alexander Leal Portela, de 22 años.

Con la identificación de este sujeto, las autoridades pudieron establecer que el occiso tenía anotaciones por varios delitos, “incluyendo el delito de homicidio”.

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El secretario enfatizó que ya se realizaron todas las verificaciones, y que por más que la persona tuviera antecedentes en el sistema judicial, no hay justificación alguna por el asesinato. Las autoridades no han confirmado si hay detenidos por este crimen. De momento continúa la revisión de grabaciones de seguridad para lograr dar con el sospechoso.

“El fútbol no puede ser un motivo de violencia. El fútbol no puede ser un motivo de terminar con la vida de alguien. El fútbol tiene que ser una herramienta de demostrarle a la sociedad que somos capaces de vivir las pasiones y las emociones, pero de hacerlo en sana convivencia, con respeto, con tolerancia. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en que el fútbol se tiene que convertir en una herramienta de construcción de paz y de convivencia”, expresó Villa.

María Paula Rodríguez Rozo

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