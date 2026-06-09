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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan a tres presuntos implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta
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Capturan a tres presuntos implicados en el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

Más de 48 horas de análisis de videos llevaron a capturas por crimen de Cristian Herrera.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Cristian Herrera.
Cristian Herrera.
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Las autoridades capturaron a tres personas señaladas de estar involucradas en el asesinato del periodista Cristian Herrera. Habrían sido capturados cerca de la terminal de transporte, según el más reciente informe de Noticias Caracol.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres y una mujer. Según los investigadores, uno de los capturados sería el presunto autor material del crimen, identificado por varios tatuajes en sus brazos que quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad analizados durante la investigación.

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La segunda capturada sería una mujer que, de acuerdo con las autoridades, habría cumplido funciones de "campanera" y labores de inteligencia en los alrededores del lugar donde ocurrió el ataque. El tercer detenido es un taxista que presuntamente habría participado en actividades logísticas y de transporte, incluyendo la entrega del arma utilizada en el homicidio. La Fiscalía indicó que las tres personas serán presentadas ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones.

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