Temblor en Colombia este 9 de junio de 2026: epicentro y magnitud, según el SGC

Un temblor se registró este martes 9 de junio de 2026 en el departamento de Santander, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, una zona con actividad sísmica constante en el país.



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El sismo fue identificado con el código SGC2026lhrbre. Según el informe oficial, alcanzó una magnitud de 3.1 y se produjo a una profundidad de 146 kilómetros, lo que lo ubica dentro de los eventos considerados profundos. El reporte indica que el temblor ocurrió a las 6:26 p. m. en hora local (18:26:11), equivalente a las 23:26:11 en tiempo universal coordinado (UTC). Para su análisis se utilizaron 35 estaciones de monitoreo y su confirmación fue realizada mediante revisión manual.



Temblor en Colombia tuvo epicentro en Santander

El epicentro del temblor se ubicó en las coordenadas 6.80 de latitud y -73.11 de longitud. Esta localización corresponde a un área cercana al municipio de Los Santos, en Santander. El informe también detalla la cercanía del temblor con otros municipios de la región. Los Santos queda a unos 5 kilómetros del punto de origen, Jordán a 8 kilómetros y Aratoca a 16 kilómetros. Estas distancias permiten dimensionar la zona donde pudo percibirse el movimiento. Santander, y en especial el sector de Los Santos, es reconocido por registrar eventos sísmicos de forma frecuente. Por esta razón, cada temblor en esta zona es objeto de seguimiento continuo por parte de las autoridades.

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El temblor tuvo una profundidad de 146 kilómetros, lo que influye en la forma en que se percibe en superficie. En estos casos, la liberación de energía ocurre a mayor distancia de la corteza terrestre, lo que puede disminuir la intensidad con la que se siente.

El análisis técnico del temblor incluye indicadores como el RMS, que fue de 0.7 segundos, y el “gap”, que alcanzó los 67 grados. Estos valores son parte del proceso que permite establecer la precisión de los datos. El estatus del evento fue clasificado como manual, lo que significa que el temblor fue revisado por especialistas que validaron la información generada por los sistemas automáticos.



El área donde ocurrió el temblor forma parte de una región con registros frecuentes de movimientos de la tierra. En esta zona se producen eventos de diferentes magnitudes como resultado de procesos geológicos. La actividad sísmica en Santander está asociada a la dinámica de las placas tectónicas. Estos procesos generan liberación de energía que se manifiesta en forma de temblor, con mayor recurrencia en este sector del país. El registro de este tipo de eventos permite a las autoridades mantener control y análisis continuo sobre el comportamiento sísmico en Colombia.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL