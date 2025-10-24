En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Director de la Policía William Rincón formará equipo de seguridad ciudadana con miembros en retiro

Director de la Policía William Rincón formará equipo de seguridad ciudadana con miembros en retiro

El nuevo director general de la Policía Nacional, William Rincón, aseguró que llamarán a miembros activos y retirados de la institución para conformar un equipo enfocado en seguridad ciudadana.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Director de la Policía William Rincón formará equipo de seguridad ciudadana con miembros en retiro
William Rincón es el nuevo director de la Policía Nacional.
Mindefensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad