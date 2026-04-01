Wilmar Mejía da un paso al costado del DNI tras ser salpicado por escándalo de archivos de ‘Calarcá’

Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hizo pública su decisión de renunciar a la entidad. La determinación se conoció pocos días después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo se refiriera al escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, en el que está envuelto el funcionario, pero —según dijo Mejía— su decisión ya había sido informada antes de conocerse las declaraciones de la jefe del ente investigador.



Justamente, Mejía es uno de los mencionados en los archivos del jefe de las disidencias, revelados en exclusiva por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De hecho, la información fue corroborada por la Fiscalía General de la Nación durante cuatro meses, periodo en el que se constató su veracidad y gravedad. Cabe recordar que este contenido fue obtenido por las autoridades cuando ‘Calarcá’ y sus hombres fueron requeridos en un retén a mediados de 2024, momento en el que les incautaron dispositivos electrónicos. El material hallado daría cuenta de que Mejía sería un enlace entre la fuerza pública y organizaciones criminales.



Fiscal Camargo habla sobre hallazgos en los archivos de Calarcá: "Muy grave"

En estos archivos estaban presentes unos correos electrónicos en los que se hacía referencia a dos altos funcionarios del Gobierno, cuyos cargos resultan cruciales para la seguridad nacional. Ellos eran el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. En entrevista con El Espectador, la fiscal general señaló que hay motivos de peso para abrir una investigación, que ya avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, contra los dos funcionarios.

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"Lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana. Fue la queja que sale en el canal Caracol: que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es una investigación que está trabajando la delegada ante la Corte", señaló la cabeza del ente judicial.

Mejía renuncia a su cargo en el DNI

Tanto Mejía como Huertas fueron suspendidos durante tres meses por orden de la Procuraduría General de la Nación, pero la medida no fue ampliada una vez finalizó el periodo establecido, por lo que ambos funcionarios regresaron a sus cargos. Al respecto, Wilmar Mejía reveló que desde inicios de marzo presentó su renuncia a la entidad. Así lo escribió en la madrugada de este 1 de abril: “Mi suspensión por parte de la PGN está resuelta, y el 3 de marzo decidí dar un paso al costado para garantizar las investigaciones y preservar la reputación de la DNI”.



Mejía agregó en su mensaje, publicado en X, que su dimisión “no tuvo que ver” con el pronunciamiento de Camargo. “Ningún funcionario de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional podrá decir que recibí información que pusiera en riesgo la seguridad del país o de sus hombres y mujeres. ¡Qué curioso que no se informe con veracidad!”, aseguró.



Wilmar Mejía ha negado vínculos con Calarcá

Desde que Noticias Caracol reveló los presuntos nexos que tendrían los dos altos funcionarios, Mejía ha negado tener vínculo alguno con las disidencias de ‘Calarcá’. “No he tenido ni tengo relaciones con la estructura de alias ‘Calarcá’”, aseguró en ese entonces. Incluso se defendió afirmando que la mención de funcionarios públicos es una práctica común de los grupos ilegales para proteger a sus verdaderos contactos.



“No existe comunicación digital o evidencia verificable que dé cuenta de que yo estoy teniendo conversaciones directas con ‘Calarcá’ o con cualquiera de sus hombres. ‘Calarcá’ no lo conozco. No existe una comunicación digital, evidencia verificable que dé cuenta de una reunión, un contacto directo con alias ‘Calarcá’”, afirmó.



¿Quién es Wilmar Mejía y por qué está vinculado en los archivos de 'Calarcá'?

El ahora exdirector de Inteligencia, profesional en educación física, no solo tenía cargo en la DNI. En 2024 fue nombrado delegado del Gobierno Nacional ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Catorce fuentes consultadas por Noticias Caracol lo señalaron, en noviembre de 2025, como “el verdadero poder de la DNI”.



Sobre su presunto vínculo con la estructura ilegal, un testigo de las disidencias entrevistado por este medio reveló que el funcionario es apodado dentro del grupo como alias ‘El Chulo’. El nombre se debe a que, presuntamente, Mejía se reunía con oficiales del Ejército, conocidos como “chulos”. La fuente detalló que este individuo habría fungido como enlace entre organizaciones criminales e integrantes de la fuerza pública.

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En una de las conversaciones reveladas por Noticias Caracol, el funcionario es mencionado cuando hablaban de un viaje a Venezuela: “Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”.

María Paula Rodríguez Rozo

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