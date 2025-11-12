Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, a las diez de la mañana, se lleva a cabo el sorteo 6130 de Antioqueñita Día, uno de los chances más importantes de la región antioqueña. La transmisión se realiza en vivo por Teleantioquia, y a esa misma hora se definen las cuatro cifras ganadoras que despiertan la ilusión de miles de apostadores; además, se conoce la quinta cifra.
El juego Antioqueñita Día consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras. Existe la opción de incluir una quinta cifra mediante la modalidad conocida como “La Quinta”. El procedimiento implica elegir los números, pagar el valor correspondiente y esperar el resultado oficial.
Para participar, una persona se dirige a un punto autorizado. Puede ser una tienda, una agencia o un puesto en la vía pública. Allí selecciona la combinación de cuatro cifras, con la posibilidad de añadir una quinta, y paga el valor habitual de la apuesta. Luego recibe un comprobante que respalda su participación.
El sorteo se realiza en la mañana. Las extracciones se transmiten con cámaras enfocadas en las esferas que determinan los números ganadores. Los resultados se publican en plataformas digitales y medios informativos.
Cuando una combinación resulta ganadora, el procedimiento para reclamar el premio se activa. El participante debe presentar el comprobante en el punto autorizado y verificar que los números coinciden con los divulgados. Si el premio es de bajo valor, el pago se entrega en el mismo lugar. Si el monto es alto, se realiza una transferencia bancaria. El proceso busca asegurar cumplimiento y orden.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL