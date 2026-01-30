Aumenta el pasaje de buses intermunicipales en Cundinamarca: precios para 2026

Desde enero de 2026 rigen nuevas tarifas del transporte intermunicipal en Cundinamarca, con impacto directo en los municipios cercanos a Bogotá. Los valores ya se cobran en rutas de alta demanda como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Ubaté y corredores de Sabana Centro, norte y occidente del departamento. El ajuste responde a cambios en los costos de operación y se aplica bajo un esquema de libertad tarifaria vigilada, diferente al de TransMilenio.

¿Cómo se fijan las tarifas de buses intermunicipales en 2026?

Cabe resaltar que el transporte intermunicipal no tiene una tarifa única definida por una autoridad local. Las empresas publican cuadros tarifarios y los aplican en terminales y paraderos autorizados, con vigilancia de la Superintendencia de Transporte. Para 2026, el incremento se explicó por el aumento del salario mínimo, el costo del ACPM, los peajes y los insumos del sector. El resultado fue un reajuste general en la mayoría de rutas que conectan Bogotá con municipios de Cundinamarca.



Tarifa mínima y recorridos cortos

En los trayectos más cercanos a Bogotá, la tarifa mínima quedó fijada en $5.000 para recorridos cortos. Desde la capital, destinos como Teletón/La Caro se cobran en $6.000, Chía (centro) en $7.000 y Cajicá en $7.500. Estos valores ya aparecen en los tarifarios de empresas como Rápido El Carmen y Flota Chía.

Las rutas hacia Zipaquirá y puntos intermedios de Sabana Centro muestran los siguientes valores: Zipaquirá y La Paz en $10.500, Cruce del Neusa en $13.000 y Casa Blanca en $13.500. Otros destinos cercanos como La Ruidosa se cobran en $14.000, Pajarito en $15.000 y Tierra Negra en $16.000. Estos precios se aplican tanto desde la Terminal de Transporte de Bogotá como desde paraderos habilitados en el norte de la ciudad. Para recorridos de media distancia, las tarifas suben de forma gradual según kilómetros y tiempo de viaje. Tausa quedó en $17.000, Sutatausa en $19.000 y Ubaté en $21.000 desde Bogotá. En estos corredores, el ajuste frente a 2025 se acerca a dos dígitos, según los cuadros tarifarios publicados a comienzos de enero.



Norte de Cundinamarca y conexiones con Boyacá

En rutas más largas, los valores se incrementan de manera proporcional. Desde Bogotá, Capellanía se cobra en $26.000, Carmen de Carupa en $27.000 y Lenguazaque en $30.000. Fúquene y Susa quedaron en $31.000, mientras Simijaca y Guachetá se fijaron en $32.000. Para destinos fuera del departamento, como Chiquinquirá, el pasaje quedó en $40.000, y hacia Villa de Leyva, en $50.000.



Por su parte, Ubaté funciona como nodo regional y tiene su propio cuadro tarifario. Desde este municipio, viajar a Sutatausa, Carmen de Carupa y Capellanía cuesta $6.000; a Tausa, $7.500; y a Tierra Negra, $9.000. Lenguazaque se fijó en $9.400, Fúquene en $9.500 y Guachetá en $11.700. El viaje desde Ubaté a Bogotá quedó en $21.000.



Occidente cercano a Bogotá

En el corredor occidental, las tarifas también se actualizaron. Cartagenita se cobra en $14.000, Zipacón en $21.000, Anolaima y Cachipay en $27.000, y Calandaima en $30.000. Estos valores aplican para rutas directas y combinadas, según el punto de salida en Bogotá.



Diferencias frente a TransMilenio

A diferencia del transporte intermunicipal, TransMilenio tiene una tarifa definida por el Distrito. Para 2026, el pasaje quedó en $3.550. En cambio, los buses intermunicipales ajustan precios según costos y distancia, con control posterior de la autoridad nacional. Esta diferencia explica por qué viajar a municipios cercanos puede costar el doble o más que un recorrido urbano.



Las empresas están obligadas a exhibir el tarifario vigente dentro del vehículo o en el punto de despacho. El valor cobrado debe coincidir con el listado oficial. Abordar en terminales y paraderos autorizados reduce cobros irregulares. En varias rutas ya se aceptan pagos electrónicos, lo que permite verificar el monto exacto del pasaje. Para quienes se desplazan a diario entre Bogotá y municipios cercanos, el ajuste de 2026 implica un aumento mensual relevante en transporte. En rutas como Chía–Bogotá o Cajicá–Bogotá, el gasto acumulado supera con facilidad el de años anteriores, al sumar ida y regreso durante el mes laboral.

Las tarifas publicadas en enero de 2026 se consideran vigentes para el año, salvo cambios extraordinarios en combustibles o peajes. Las empresas recomiendan consultar los cuadros oficiales antes de viajar, en especial en temporadas de alta demanda como Semana Santa, mitad de año y fin de año.



Resumen de precios clave para rutas intermunicipales en Cundinamarca

Tarifa mínima recorridos cortos desde Bogotá: $5.000

Chía (centro): $7.000

Cajicá: $7.500

Zipaquirá / La Paz: $10.500

Sutatausa: $19.000

Ubaté: $21.000

Chiquinquirá: $40.000

Villa de Leyva: $50.000

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL