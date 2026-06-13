Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para miles de apostadores en Colombia, este sábado 13 de junio de 2026 se lleva a cabo uno de los eventos de azar más importantes y esperados del país. El sorteo de Baloto y Revancha vuelve a situarse en el centro de la atención pública debido a los millonarios acumulados que, sorteo tras sorteo, continúan creciendo y generando una expectativa sin precedentes entre quienes sueñan con cambiar su realidad financiera de la noche a la mañana.



El sorteo oficial está programado para realizarse entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, momento en el que las balotas definirán la suerte de los participantes a través de la transmisión autorizada en canales y plataformas digitales. Este evento no solo representa una oportunidad de ganancia individual, sino que se ha consolidado como una tradición que moviliza a millones de personas en todas las regiones del país.



Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, se presentan los espacios para los resultados de la jornada, que se confirman minutos después de finalizar la transmisión en vivo:



Baloto

Números ganadores : 29-28-18-26-13

: 29-28-18-26-13 Superbalota: 10

Revancha

Números ganadores : 22-37-38-35-42

: 22-37-38-35-42 Superbalota: 12

Es importante recordar que, en caso de no registrarse un ganador que acierte la combinación completa de los cinco números más la superbalota, los premios principales se declaran vacantes y el acumulado sigue aumentando para la próxima jornada de juego.



¿Cómo participar de Baloto y Revancha?

Para aquellos que buscan probar su suerte, el sistema de juego es sencillo pero requiere precisión. El apostador debe elegir cinco números dentro de un rango del 1 al 43, y adicionalmente seleccionar una superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha permite a los jugadores participar con la misma combinación utilizada en el sorteo principal, pero compitiendo por un acumulado independiente que también crece de manera autónoma cuando no hay ganadores.

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En cuanto a la inversión necesaria, la apuesta sencilla para el Baloto tiene un costo de $5.700, mientras que si el jugador decide incluir la opción de Revancha, el valor total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden ser adquiridos en una amplia red de puntos de venta autorizados, redes de giros y mediante plataformas digitales oficiales.

El éxito de Baloto radica en su esquema paramutual, lo que significa que los premios finales están directamente relacionados con el volumen total de ventas registradas para cada sorteo. De acuerdo con las reglas establecidas, el 50% del dinero recaudado se destina a la bolsa de premios, asignando una parte fundamental al gran acumulado principal que tanto interés despierta. Además del premio mayor, existen diversas categorías de premios para quienes logren aciertos parciales, lo que mantiene el dinamismo del juego y permite que muchos participantes obtengan algún retorno de su inversión inicial.



Para quienes resulten favorecidos por la fortuna este sábado, las autoridades y expertos recomiendan actuar con cautela. El primer paso es verificar los resultados en canales oficiales y asegurarse de conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el documento indispensable para cualquier reclamación.



Asimismo, es fundamental tener en cuenta la legislación tributaria vigente en Colombia. Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de ganancia ocasional. Por esta razón, se aconseja a los nuevos millonarios buscar asesoría financiera profesional para administrar y proteger su patrimonio de manera efectiva desde el primer momento. Con la fe puesta en las balotas, el país aguarda el cierre de esta jornada nocturna, esperando que la suerte finalmente toque la puerta de un nuevo apostador en este sorteo del 13 de junio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.