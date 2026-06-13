Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para miles de apostadores en todo el territorio nacional, la Lotería de Boyacá realiza este sábado 13 de junio de 2026 una de sus ediciones más esperadas. Como es costumbre cada fin de semana, el país se paraliza ante la posibilidad de que un nuevo afortunado se lleve el imponente premio mayor de 15.000 millones de pesos, una cifra que consolida a este sorteo como uno de los más atractivos y generosos de Colombia.



El evento, que se desarrolla tradicionalmente en horario nocturno —hacia las 10:30 p. m.—, cuenta con una amplia cobertura a través de televisión nacional y diversas plataformas digitales oficiales. Esta transparencia es uno de los pilares de la entidad, ya que cada sorteo es rigurosamente supervisado por autoridades y delegados encargados de verificar la extracción de las balotas y el cumplimiento de todas las normas de juego legal.



Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, se presentan los resultados principales de la jornada. Se recuerda a los jugadores la importancia de validar sus fracciones únicamente en canales autorizados para evitar confusiones o posibles estafas.



Números Ganadores : 0669

: 0669 Serie: 306

Además del gran premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Boyacá incluye una robusta oferta de premios secos y aproximaciones que permiten que la suerte llegue a más hogares. Entre las categorías más destacadas que se juegan habitualmente se encuentran el Premio Fortuna de 1.000 millones de pesos, el Premio Alegría de 400 millones, y el Premio Ilusión de 300 millones. También se sortean premios de menor cuantía, como el Premio Esperanza (100 millones) y otros que oscilan entre los 10 y 50 millones de pesos, como los denominados Berraquera, Optimismo y Valentía.



¿Cómo participar de la Lotería de Boyacá?

Más allá de la entrega de millonarios incentivos, la Lotería de Boyacá desempeña un rol fundamental en el desarrollo social del país. Los recursos generados a través de las ventas de los billetes se destinan de manera directa a la financiación de los servicios de salud en el departamento de Boyacá. Por ello, cada vez que un ciudadano adquiere su billete en puntos físicos o plataformas digitales avaladas, no solo participa por un cambio de vida personal, sino que contribuye al bienestar de las comunidades más vulnerables.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para quienes resulten favorecidos en esta jornada, las autoridades de la lotería enfatizan en seguir protocolos estrictos para el cobro de sus premios. El primer requisito indispensable es conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras que puedan invalidar el documento.

En caso de premios superiores a los 10 millones de pesos, el trámite debe realizarse de forma presencial en la sede principal de la entidad en Tunja, presentando la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT). Es fundamental recordar que, por ley, todos los premios de juegos de azar en Colombia están sujetos a descuentos tributarios, por lo que el valor neto recibido por el ganador será ajustado según la normativa vigente.



Finalmente, expertos y autoridades recomiendan a los nuevos millonarios mantener la reserva sobre su situación y buscar asesoría financiera para gestionar de manera responsable el capital obtenido. La Lotería de Boyacá sigue reafirmando su presencia histórica en el corazón de los colombianos, ofreciendo cada sábado una nueva oportunidad de soñar en grande.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad