Resultados de Super Astro Luna hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

La jornada de este sábado 13 de junio de 2026 se presenta como un momento de alta expectativa para miles de apostadores en toda Colombia. El sorteo del Super Astro Luna se ha consolidado como el evento central del azar nocturno, atrayendo a ciudadanos que buscan transformar una inversión mínima en un premio que impacte positivamente su realidad financiera. Este juego, que fusiona la precisión de las matemáticas con la tradición de la astrología, es reconocido en el mercado nacional por su transparencia y por estar bajo la estricta vigilancia de las autoridades competentes.



A diferencia de los sorteos realizados de lunes a viernes, cuya transmisión habitual es a las 10:40 p. m., la cita de los sábados para el Super Astro Luna está programada para las 10:42 p. m.. Esta ligera variación en el horario no disminuye el interés de los participantes, quienes aguardan con sus tiquetes en mano la validación oficial del sistema de balotas.



Resultados de Super Astro Luna hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, se presenta el espacio destinado para la información oficial de la combinación ganadora de esta noche. Es fundamental recordar que los datos definitivos suelen estar disponibles pocos minutos después de concluir la transmisión televisiva, una vez que los delegados validan la transparencia del ejercicio:



Números ganadores : 4152

: 4152 Signo Zodiacal: Acuario

Para contextualizar la tendencia de esta semana, cabe recordar que el pasado jueves 11 de junio la combinación ganadora fue el 2205 con el signo Virgo. Por su parte, el viernes 12 de junio, el azar favoreció al número 2175 asociado al signo Sagitario. Estos antecedentes mantienen el entusiasmo de los jugadores que analizan las estadísticas y las proyecciones astrológicas para sus apuestas de fin de semana.



¿Cómo participar de Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se distingue por su flexibilidad y facilidad de acceso. Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras (en el rango del 0000 al 9999) y vincularlo a uno de los 12 signos del zodiaco. El éxito en este sorteo depende de que tanto los dígitos como el signo coincidan en el orden estricto de izquierda a derecha.

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En cuanto a la inversión, el sistema permite apuestas que van desde un mínimo de $500 pesos hasta un tope de $10.000 pesos por formulario (valores antes de IVA). Para aquellos que desean maximizar sus probabilidades matemáticas, existe la opción "Multi-signo", que permite respaldar el número elegido con todos los signos zodiacales en un mismo tiquete, aumentando la cobertura frente al resultado final. La estructura de premiación de este juego de contrapartida es una de las más atractivas en el país, basándose en la multiplicación del valor neto apostado según tres niveles de acierto:



4 cifras + signo: Otorga el premio mayor de 42.000 veces lo invertido. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces el valor de la apuesta. 2 cifras + signo: Retorna 100 veces la cantidad apostada.

Si usted resulta ser uno de los afortunados ganadores de esta noche, debe seguir el procedimiento legal vigente. Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.250.000 COP), el cobro puede realizarse en puntos de venta autorizados. No obstante, si el monto es igual o superior a 182 UVT, el trámite se traslada a oficinas principales donde se exige el documento de identidad original, certificación bancaria y el diligenciamiento del formato SIPLAFT. Es importante tener en cuenta que todo premio está sujeto a un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional.

Finalmente, es pertinente resaltar que el Super Astro, operado por Corredor Empresarial S.A. y supervisado por Coljuegos, cumple una labor social vital. Bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001, una parte significativa de sus ingresos se destina al financiamiento del sistema de salud pública, fortaleciendo la atención médica en todas las regiones de Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

