Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales en el Valle del Cauca y diversas regiones de Colombia. Miles de apostadores cierran su semana con la ilusión de acertar la combinación ganadora que les permita transformar su realidad económica, especialmente en la jornada de este sábado 13 de junio de 2026, un día donde el flujo de apuestas suele incrementarse debido a la dinámica comercial del fin de semana.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado del sorteo para la noche de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Es fundamental recordar a todos los participantes que, de acuerdo con la programación oficial, el horario de este sorteo varía según el día de la semana. Mientras que de lunes a viernes la cita es a las 7:00 p. m., los sábados se realiza habitualmente a las 10:00 p. m., permitiendo que un mayor número de ciudadanos logre registrar sus números en los puntos de venta autorizados antes del cierre.



¿Cómo participar de Chontico Noche?

El atractivo del Chontico Noche radica en su sencillez y en las múltiples modalidades de premio que ofrece. Los jugadores eligen una combinación de cuatro cifras que puede ser seleccionada manualmente o de forma aleatoria por el sistema en el punto de venta. La flexibilidad es clave: se puede ganar acertando desde una sola cifra hasta el "superpleno" de las cuatro cifras en orden exacto.

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Según las tablas de premiación vigentes, el superpleno (cuatro cifras) otorga un premio de $4.500 por cada peso apostado. Para quienes aciertan tres cifras (pleno), la recompensa es de $400 por peso apostado, mientras que las modalidades de "la pata" (dos cifras) y "la uña" (una cifra) ofrecen $50 y $5 respectivamente por cada peso invertido. Además, existe la figura de la “Quinta” cifra, un número adicional que amplía significativamente las posibilidades de éxito para los apostadores.

La operación del Chontico está rigurosamente supervisada por Coljuegos y autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, lo que garantiza la legalidad y transparencia en cada extracción de balotas. Para asegurar que el proceso sea justo, cada sorteo se emite en vivo, permitiendo el seguimiento en tiempo real por parte de la audiencia y los entes de control.



Como recomendación periodística vital, se advierte a los ganadores que cualquier tachón o enmendadura en el tiquete físico invalidará automáticamente el documento para reclamar el premio. Asimismo, el respaldo para cobrar cualquier ganancia es únicamente el tiquete original, el cual debe ser conservado en perfecto estado. Si usted resulta favorecido en el sorteo de hoy, el procedimiento de cobro depende del monto:



Premios menores (hasta $100.000): Pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Premios superiores: Deben tramitarse en puntos autorizados como Paga Todo, presentando la cédula de ciudadanía original, una fotocopia de la misma y el tiquete debidamente diligenciado con los datos personales en el reverso.

Es importante actuar con prontitud, ya que, según la Ley 1393 de 2010, el derecho al cobro de un premio de azar prescribe tras un año de la realización del sorteo. Por ahora, la audiencia se mantiene en vilo a la espera de la confirmación oficial del número que traerá la suerte este sábado por la noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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