Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

En el corazón de la cultura de apuestas en Colombia, pocas instituciones generan tanta expectativa como el sorteo de El Sinuano. Este sábado 13 de junio de 2026, miles de colombianos, especialmente en la región Caribe, mantienen su mirada fija en las balotas que prometen transformar realidades económicas. El sorteo de la modalidad "Noche", programado habitualmente para las 10:30 p. m. de lunes a sábado, se consolida como el evento de cierre preferido por los apostadores que buscan sellar el día con un golpe de suerte.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, presentamos el reporte del último sorteo realizado. Para aquellos que siguieron la transmisión en vivo por los canales oficiales y plataformas digitales, la transparencia del proceso ha sido, como es costumbre, el pilar fundamental:



Números ganadores : 6780

: 6780 La “Quinta” cifra: 8

Es importante recordar que, en jornadas recientes, el azar ha favorecido combinaciones diversas. Por ejemplo, el pasado viernes 12 de junio el número ganador fue el 9601 con la quinta cifra 3, mientras que el martes 9 de junio la suerte recayó sobre el 5758 con la cifra complementaria 0.



¿Cómo participar de Sinuano Noche?

El Sinuano no es solo un sorteo; es un fenómeno social con una popularidad abrumadora en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su diseño permite que ciudadanos con distintos presupuestos participen, con apuestas que van desde un mínimo de 500 pesos hasta un máximo de 25.000 pesos colombianos. La versatilidad de este chance es uno de sus mayores atractivos. Los jugadores pueden optar por diversas modalidades según su estrategia o presentimiento:



Superpleno (4 cifras directo): El premio mayor para quien acierte el orden exacto. Combinados: Donde se gana acertando las cifras en cualquier orden. Pata y Uña: Modalidades que premian el acierto de las dos últimas o la última cifra, respectivamente. La Quinta Balota: Una innovación implementada en 2025 que ofrece premios adicionales y ha revitalizado el interés por el juego.

Para quienes resulten favorecidos en esta jornada del 13 de junio, el proceso de cobro está estrictamente regulado para garantizar la seguridad del ganador y la legalidad del proceso. La entidad operadora utiliza la Unidad de Valor Tributario (UVT) como referencia para los trámites:



Premios menores a 48 UVT: El ganador debe acercarse con su tiquete original, el documento de identidad físico y una fotocopia del mismo.

Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT: Requieren una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Mientras la noche avanza y se confirman los nuevos millonarios, el Sinuano reafirma su posición como el "chance de la gente". Mañana domingo, la cita se trasladará a un horario más temprano, a las 8:30 p. m., para continuar con la tradición de esperanza que define este juego de azar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.