El sorteo de La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar con mayor tradición y dinamismo en el mercado nacional, captando la atención de miles de apostadores desde los departamentos de la Costa Norte hasta el interior del país. Este sábado 13 de junio de 2026, la jornada cierra con altas expectativas para la comunidad de ciudadanos que, con tiquete en mano, aguardan el veredicto de las baloteras para conocer si la fortuna está de su lado.



Este sorteo se distingue por su alta frecuencia y confiabilidad, operando de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Bajo una estricta supervisión de autoridades locales, delegados gubernamentales y firmas de auditoría, cada emisión se ejecuta con baloteras neumáticas que seleccionan de manera independiente cuatro dígitos. Este sistema técnico garantiza la total aleatoriedad y transparencia, permitiendo conformar números que van desde el 0000 hasta el 9999.



Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

A continuación, se dispone el reporte oficial para el sorteo de hoy:



Números ganadores : 3110

: 3110 La “Quinta” cifra: 7

(Nota: Los resultados de los sábados se emiten habitualmente a las 10:30 p. m. a través del Canal Telecaribe y se actualizan en tiempo real en plataformas autorizadas como SuperGiros y Record).



¿Cómo participar de Caribeña Noche?

Una de las claves del éxito de La Caribeña Noche es su flexibilidad bajo la modalidad de chance. A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de un billete entero con un precio fijo, aquí el apostador tiene el control absoluto sobre su jugada. Los ciudadanos pueden realizar apuestas legales desde montos mínimos muy accesibles, que generalmente arrancan en los $500 pesos colombianos más el IVA. El plan de premios es otro de los grandes atractivos, siendo directamente proporcional a la inversión realizada. Las categorías principales incluyen:



Cuatro cifras directo: Acertar el número completo en el orden exacto otorga un premio aproximado de $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras directo: Paga un estimado de $400 pesos por cada peso apostado al acertar los tres últimos o primeros dígitos. Dos cifras (La "Pata"): El incentivo es de aproximadamente $50 pesos por cada peso apostado.

Más allá de la posibilidad de ganar, jugar de manera legal representa un acto de responsabilidad social. De acuerdo con la normativa vigente, los recursos generados por estos sorteos se destinan por ley a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos. Asimismo, los ganadores deben tener presente que a los premios que superen los topes estipulados por la DIAN se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

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Para quienes resulten favorecidos esta noche, es vital seguir el protocolo legal de cobro. El formulario físico original es el único título valor válido y debe protegerse de enmendaduras o roturas. Mientras que los premios menores (habitualmente inferiores a $500.000 pesos) pueden reclamarse en los puntos de venta, los premios mayores requieren la presentación de la cédula de ciudadanía original en la sede administrativa de la concesionaria. La suerte está echada para este sábado, en una noche donde la transparencia y la esperanza de los apostadores vuelven a ser los protagonistas del Caribe colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

