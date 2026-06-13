Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: último sorteo sábado 13 de junio de 2026

Este sábado 13 de junio de 2026, Colombia se sumerge una vez más en la emoción de los juegos de azar. Como es costumbre cada fin de semana, miles de ciudadanos en todas las regiones del país mantienen la esperanza de acertar a las combinaciones que podrían transformar sus realidades financieras. La jornada se centra en tres de los sorteos más emblemáticos y seguidos por los apostadores: la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el siempre popular Baloto, junto a su modalidad Revancha.



La Lotería de Boyacá llega a esta edición consolidada como una de las más atractivas del mercado nacional. Con un premio mayor que tradicionalmente alcanza los $15.000 millones de pesos, se posiciona entre los planes de premios más altos de las loterías tradicionales en el país. Este sorteo no solo destaca por su cifra principal, sino por la gran expectativa que genera semanalmente entre quienes buscan la suerte a través de los canales autorizados y las plataformas digitales.

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Por su parte, la Lotería del Cauca continúa reafirmando su trayectoria histórica. Con un premio mayor que ronda los $8.000 millones de pesos, esta entidad ha logrado mantener la fidelidad de sus apostadores gracias a un completo plan que incluye premios secos y diversas aproximaciones. Al igual que su par boyacense, los resultados de esta noche son seguidos minuciosamente a través de transmisiones oficiales para garantizar la transparencia del proceso.

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto y la Revancha capturan la atención masiva. El sistema, que requiere la selección de cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16, ofrece acumulados que suelen ser el tema de conversación en los hogares colombianos durante los sábados en la noche.



Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha

A continuación, presentamos el estado de los resultados para la jornada de hoy:



Lotería de Boyacá

Números ganadores : 0669

: 0669 Serie: 306

Lotería del Cauca

Números ganadores : 2293

: 2293 Serie: 178

Baloto

Números ganadores : 29-28-18-26-13

: 29-28-18-26-13 Superbalota: 10

Revancha

Números ganadores : 22-37-38-35-42

: 22-37-38-35-42 Superbalota: 12

Es fundamental recordar a los jugadores que, en caso de resultar favorecidos, existen protocolos legales y tributarios estrictos en Colombia. De acuerdo con la normativa vigente, cualquier premio que supere las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) está sujeto al impuesto por ganancias ocasionales. Actualmente, esto implica una retención del 20% sobre el valor total del premio, descuento que se aplica de manera automática antes de realizar el pago al ganador.



Para reclamar los premios, las autoridades recomiendan conservar el billete o tiquete original en perfecto estado, evitando tachones o enmendaduras que puedan invalidar el documento. En sorteos de gran cuantía, es necesario presentar el documento de identidad original, copia de la cédula, el RUT y, en ocasiones, someterse a validaciones biométricas para asegurar la identidad del afortunado.



Finalmente, se insta a todos los participantes a verificar sus números únicamente a través de los sitios web oficiales de cada lotería y los canales de televisión autorizados para evitar ser víctimas de fraudes o información errónea. La transparencia y la seguridad son pilares esenciales en estos juegos que, además de ofrecer premios, destinan importantes recursos al sistema de salud de los colombianos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.