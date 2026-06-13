Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para miles de apostadores en todo el territorio nacional, la Lotería del Cauca llevó a cabo su tradicional sorteo este sábado 13 de junio de 2026. Consolidada como una de las instituciones de juegos de azar más antiguas y respetadas de Colombia, esta lotería no solo representa una oportunidad de cambiar la vida de los ciudadanos, sino que también es un pilar fundamental para el financiamiento de la salud en la región.



Desde tempranas horas del día, los puntos de venta autorizados y los loteros de confianza reportaron una alta afluencia de compradores, todos con la mirada puesta en el impresionante plan de premios que caracteriza a este sorteo. La expectativa se centra, como es habitual, en el multimillonario premio mayor de 8.000 millones de pesos, una cifra que ha posicionado a la Lotería del Cauca como una de las más competitivas y atractivas del mercado nacional.



Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 13 de junio de 2026

A continuación, presentamos la información del sorteo correspondiente a esta noche:



Números ganadores : 2293

: 2293 Serie: 178

Es fundamental que los apostadores verifiquen sus billetes y fracciones a través de los canales oficiales de la entidad o distribuidores autorizados antes de proceder con cualquier trámite de reclamación. La transparencia en el proceso es una prioridad, y las autoridades recomiendan siempre acudir a fuentes fidedignas para evitar posibles fraudes.



¿Cómo participar de la Lotería del Cauca?

Más allá del anhelado premio mayor, la estructura de la Lotería del Cauca destaca por su generosidad. El esquema actual incluye premios secos que oscilan entre los 10 millones y los 300 millones de pesos, permitiendo que la bolsa de ganadores sea amplia en cada jornada. Además, los jugadores cuentan con la posibilidad de ganar a través de aproximaciones, incentivos por diferentes combinaciones y el popular "chance patojo", una modalidad que goza de gran aceptación entre el público.

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Para participar, el público puede adquirir el billete completo por un valor de $16.000, o bien optar por una fracción por solo $4.000. Esta flexibilidad permite que personas con distintos presupuestos mantengan viva la esperanza de obtener un premio proporcional al valor de su inversión. Cada billete está rigurosamente compuesto por un número de cuatro cifras y una serie asignada, elementos que deben coincidir plenamente con los resultados del sorteo oficial.

Si la suerte estuvo de su lado este 13 de junio, es importante seguir el protocolo establecido por la administración de la lotería para garantizar un desembolso seguro y ágil. Para cualquier monto, es indispensable contar con el billete original en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, y presentar un documento de identidad válido.



Premios menores: Aquellos ganadores de montos inferiores a $2.360.000 pueden realizar el cobro directamente con los loteros autorizados o en los puntos oficiales de venta distribuidos en el país.

Premios mayores: Para sumas superiores a dicho umbral, el trámite debe gestionarse ante las oficinas de la Lotería del Cauca. Los requisitos incluyen la cédula original, el RUT actualizado y una certificación bancaria reciente, ya que el pago se realiza mediante transferencia tras un proceso de validación.

Finalmente, se recuerda a todos los ganadores que los premios están sujetos a las retenciones e impuestos de ley vigentes en Colombia. Guardar el billete en un lugar seguro y no compartir imágenes completas del tiquete en redes sociales son medidas de seguridad clave para proteger su integridad y su premio. ¡Buena suerte a todos los participantes!



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

