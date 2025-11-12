Resultados Cafeterito Tarde sorteo de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 12 del mediodía, juega el sorteo de Cafeterito Tarde. Desde bien temprano, las agencias y puntos autorizados abren sus puertas prontamente y los jugadores se acercan para adquirir su boleto para el chance, con la convicción de que un número de cuatro cifras puede transformar su día por completo.
Cada mañana, ese ritual se repite: la compra, la ilusión, la espera, la emoción del sorteo y, finalmente, la revelación del resultado. Noticias Caracol le cuenta los resultados del sorteo de hoy con la quinta cifra.
El Cafeterito Tarde es una lotería diaria operada por la Lotería de Risaralda. En su esencia, se trata de un sorteo con cuatro cifras —de 0000 a 9999— que ofrece la posibilidad de ganar premios rápidamente, por un costo accesible y con trámites sencillos. A diferencia de otros juegos que requieren cifras complejas o montos elevados, este chance se mantiene cercano a la gente y a su presupuesto diario.
Participar es sencillo: quienes deseen intentarlo eligen cuatro números, bien sea de forma manual o con ayuda del sistema automático, pagan un monto que por lo general oscila entre mil y dos mil pesos, reciben su boleta y esperan el sorteo que se transmite en vivo por el Canal Uno o las plataformas digitales oficiales. El sorteo se lleva a cabo con total transparencia: cuatro balotas salen de las tómbolas, una por cifra, y representan la combinación ganadora. A diferencia de la lotería tradicional, no se emplean rifas ni sorteos complejos; todo es directo, público y acompañado por presentadores que detonan la tensión del momento.
En cuanto al despacho de los premios, si una persona resulta ganadora, el proceso es inmediato y profesional. El primer paso consiste en conservar el boleto original. Luego, el jugador acude a cualquier punto autorizado de la Lotería de Risaralda o al sitio donde compró la boleta y presenta su comprobante. Los organizadores revisan la coincidencia exacta de los cuatro números, verifican la compra y, una vez confirmada la validez, realizan el pago. Para montos bajos, el desembolso se hace en efectivo en el mismo punto de venta. Si el premio supera ciertos límites —que pueden estar establecidos por regulación— se tramita una consignación bancaria. En todos los casos, se exige una identificación válida y la boleta intacta, como medida de control que protege tanto al jugador como al operador.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL