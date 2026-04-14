Cayó MiLoto y el ganador se llevó $250 millones de pesos: resultados del 13 de abril de 2026

Cayó MiLoto la noche del lunes 13 de abril de 2026, una noticia que muchos estaban esperando. El acumulado que venía creciendo sorteo tras sorteo, finalmente tiene un ganador. Una sola jugada logró acertar todos los números y se quedó con los $250 millones que estaban en juego.



Cayó MiLoto: resultados del 13 de abril de 2026

El sorteo correspondió al número 518 de MiLoto, un juego que se realiza varios días a la semana y que mantiene una dinámica parecida desde su creación. Ese lunes, como en cada jornada, se extrajeron cinco balotas entre los números del 1 al 39. La combinación que salió fue 09, 10, 12, 21 y 27. Esa secuencia coincidió con la jugada de una persona, lo que bastó para que el pozo cambiara de manos.

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El premio mayor fue de $250.000.000, cifra que había llamado la atención de muchos jugadores en los días previos. No se trataba solo del monto, sino del tiempo que llevaba acumulado. Cada sorteo sin ganador iba sumando dinero y también expectativa. Por eso, cuando los números comenzaron a circular en redes y portales de resultados, no tardó en confirmarse que esta vez sí hubo alguien que acertó todo.



Otros ganadores de MiLoto el 13 de abril

Aunque el foco se puso en el ganador del premio mayor, el sorteo dejó más movimiento. En total, 11.394 personas recibieron algún pago en las distintas categorías. Hubo 30 jugadas con cuatro aciertos, más de mil con tres números correctos y miles más que acertaron dos balotas. En conjunto, el dinero repartido superó los $ 333 millones, una cifra que muestra cómo este tipo de sorteos reparte premios más allá del primer puesto.

MiLoto permite ganar desde dos aciertos, lo que hace que muchos jugadores revisen sus tiquetes incluso si saben que no completaron la combinación total. En este sorteo, quienes lograron dos números recibieron $4.000, el valor del tiquete. Con tres aciertos, el pago fue de $25.550, mientras que con cuatro números el monto llegó a $533.900 por jugada. Cada una de estas categorías tuvo su propio grupo de ganadores.



La identidad del ganador del premio mayor no se hizo pública, como suele ocurrir en este tipo de juegos. Lo que sí se confirmó es que solo hubo una jugada con los cinco números correctos. Esa persona deberá adelantar el proceso de cobro dentro de los tiempos establecidos, cumpliendo con los requisitos que marca el juego para premios de ese valor.



Nuevo acumulado de MiLoto

Con la caída del acumulado, el panorama de MiLoto cambió de inmediato. El pozo para el siguiente sorteo se reinició y quedó en $120 millones. Esto significa que el ciclo comienza otra vez, con nuevos sorteos y nuevos intentos por parte de quienes participan con frecuencia y de quienes deciden jugar solo cuando el monto llama la atención. El próximo sorteo de MiLoto es este martes, 14 de abril de 2026.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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