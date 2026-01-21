Colpensiones regala bonos por más de $2 millones a estas personas en enero de 2026

El próximo 22 de enero de 2026 se realizará la última entrega de bonos de consumo por $2.350.000, dirigida a afiliados del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) administrado por Colpensiones. Este incentivo, que hace parte de la estrategia “Ahorrar es Ganar 2025”, marca el cierre de un ciclo de estímulos creados para promover el ahorro voluntario entre personas que, por sus condiciones laborales o de ingresos, no logran acceder a una pensión tradicional en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La entrega de estos bonos no corresponde a una ayuda asistencial ni a un subsidio automático, sino a un reconocimiento económico otorgado mediante sorteo, avalado por Coljuegos y sustentado en los aportes realizados por los afiliados a lo largo de 2025. En total, Colpensiones definió la distribución de 1.040 bonos, cada uno por valor de $2.350.000, redimibles en supermercados aliados a nivel nacional.



Con motivo de los 10 años de funcionamiento del programa BEPS, Colpensiones lanzó en 2025 el sorteo nacional “Ahorrar es Ganar 2025”, una estrategia diseñada para incentivar el ahorro constante entre los afiliados. La entidad estableció que, por cada $100.000 ahorrados durante 2025, el afiliado obtenía una oportunidad para participar en los sorteos. A quienes lograron ahorrar $400.000 se les otorgó una opción adicional, mientras que quienes alcanzaron el tope máximo anual de $2.200.000 acumularon hasta 38 oportunidades.



“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro GRATUITAS entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró la a vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano, Paola Palmariny.

Publicidad

"Para acceder a este seguro, las personas ahorradoras deben realizar por lo menos seis aportes de cualquier valor, por encima de $20.000; o realizar aportes de al menos $300.000 (Trecientos mil pesos m/cte.), equivalente a un poco más de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)", se puede leer en el comunicado de Colpensiones.



Fechas clave del sorteo de bonos de $2 millones de Colpensiones

Colpensiones estructuró la entrega de los bonos en tres jornadas, distribuidas a lo largo del segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026:



18 de septiembre de 2025: se entregaron 208 bonos, entre afiliados que realizaron aportes entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

20 de noviembre de 2025: se asignaron 312 bonos, correspondientes a ahorros realizados hasta el 31 de octubre.

22 de enero de 2026: se entregarán los últimos 520 bonos, dirigidos a quienes ahorraron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Esta tercera jornada, programada para enero de 2026, representa la última oportunidad de recibir estos bonos por $2.350.000, de acuerdo con la reglamentación vigente del sorteo.



¿Quiénes pueden recibir los bonos de Colpensiones en enero de 2026?

Los beneficiarios del sorteo final deben cumplir condiciones específicas. Entre los requisitos principales se encuentran:



Estar afiliado al programa BEPS.

Ser mayor de edad.

Haber realizado ahorros voluntarios durante 2025, dentro de los plazos establecidos.

Cumplir con la mecánica del sorteo definida por Colpensiones y avalada por Coljuegos.

No existe postulación independiente ni inscripción adicional. La participación es automática para quienes realizaron aportes y cumplieron los criterios. Los ganadores son seleccionados mediante sorteo, y Colpensiones realiza la notificación correspondiente a través de sus canales oficiales

Tenga en cuenta que los bonos que entrega Colpensiones a los afiliados del programa BEPS no corresponden a dinero en efectivo ni a consignaciones bancarias. Se trata de bonos de consumo, una modalidad definida expresamente por la entidad dentro del sorteo. Aunque el valor del bono es de $2.350.000, este monto no se entrega en billetes ni se gira a cuentas personales. Cuando una persona resulta ganadora, Colpensiones le asigna un bono que solo puede ser redimido en supermercados y comercios aliados a nivel nacional. Esto significa que el beneficiario puede usar el valor del bono para comprar productos autorizados, como alimentos y artículos básicos del hogar, hasta agotar el monto total. El bono funciona como un medio de pago restringido y no permite retiros de dinero, transferencias, ni cambios por efectivo.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL