Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión: vea aquí el simulador

Colpensiones es la entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en Colombia. Su función principal es reconocer y pagar pensiones a los afiliados que cumplen con los requisitos legales. Opera bajo el principio de solidaridad intergeneracional: los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se encuentran jubilados. La entidad juega un papel crucial en el sistema pensional colombiano, ofreciendo cobertura a millones de trabajadores que cotizan al sistema público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Para acceder a una pensión de vejez a través de Colpensiones, el aspirante debe cumplir una serie de requisitos estrictos. En primer lugar, se exige tener una edad mínima: para las mujeres, 57 años; para los hombres, 62 años. En segundo lugar, es indispensable haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas, lo que equivale aproximadamente a 25 años de trabajo continuado. Esta norma está vigente desde reformas realizadas entre 2003 y 2015, que aumentaron gradualmente el número de semanas requeridas.



Adicionalmente, se debe presentar la documentación necesaria. Entre los documentos requeridos están el formato de solicitud de prestaciones económicas, el formato de información de la EPS, el formato de declaración de no pensión y autorización para notificaciones electrónicas, así como la fotocopia del documento de identidad y, en caso de apoderados, poderes y documentos adicionales. También es preciso agendar una cita previa y acudir a una oficina de Colpensiones para formalizar la solicitud, aunque en algunos casos esta tramitación puede empezar por vía electrónica.



Colpensiones explica cómo calcular el valor de la pensión

Colpensiones ofrece en su página web una herramienta para calcular el valor aproximado de la pensión: el simulador de pensión. Esta plataforma permite a los usuarios estimar la mesada pensional que podrían recibir, en función del número de semanas cotizadas, el salario promedio de los últimos años y la edad actual.



El simulador se encuentra disponible en la Sede Electrónica de Colpensiones, específicamente en la sección “Calcula el valor de tu pensión”. Si quiere simular el valor aproximado de su pensión, haga clic a este enlace.

Publicidad

La herramienta solicita varios datos obligatorios: género, fecha de nacimiento, edad de inicio de cotización, entidad actual de afiliación y el salario sobre el cual se cotiza actualmente. Estos datos son empleados para calcular el Ingreso Base de Liquidación (IBL), que corresponde al promedio de los salarios sobre los cuales se realizaron aportes durante los diez años previos al reconocimiento de la pensión.

El simulador presenta una estimación del valor mensual de la pensión. Se advierte en la página que los resultados son proyecciones, no cifras definitivas, y que el monto real puede variar en función de cambios posteriores en el historial salarial o contributivo. Asimismo, la herramienta no es aplicable para quienes se encuentran dentro del Régimen de Transición.



¿Cómo funciona el simulador de Colpensiones y en qué se basa?

Para usar el simulador es necesario registrar información personal y laboral. Se deben suministrar la fecha de nacimiento y el género, lo que permite que el sistema calcule la edad actual y determine la edad proyectada de jubilación. Además, es indispensable ingresar el momento de inicio de cotización, lo que permite calcular el tiempo total aportado, así como el número de semanas ya cotizadas.

Publicidad

La clave del cálculo es el IBL, definido como el promedio de salarios reportados en los últimos diez años previos a alcanzar los requisitos de pensión. El simulador compara el promedio de la vida laboral con ese promedio de diez años y selecciona el mayor valor, como lo exige la normativa.

Una vez obtenido el IBL, se aplica el porcentaje de reemplazo: 65 % para quienes cumplen el mínimo de 1 300 semanas, con un aumento de 1,5 % por cada 50 semanas adicionales cotizadas, hasta un máximo del 80 %. Hay que tener en cuenta que el porcentaje puede ajustarse según si el IBL equivale a más de cierto número de salarios mínimos, lo que puede reducir la tasa inicial del 65 %.

El resultado es un estimado del monto mensual que recibiría el afiliado al pensionarse. Además, el simulador indica la edad en la que sería posible pensionarse, con base en los aportes registrados. La herramienta está orientada a personas que están a más de diez años de alcanzar la edad requerida, por lo que está diseñada para la planificación anticipada de la vejez.

Aunque útil, el simulador tiene limitaciones. Solo es preciso para personas que se encuentran a más de diez años de pensión, y sus resultados dependen de información histórica que puede cambiar si se siguen cotizando o varían los salarios. El estimado no reemplaza un análisis individualizado por parte de Colpensiones, ni constituye una cifra definitiva. Es una proyección que, por diseño, no incluye variaciones en aportes futuros o correcciones en el historial laboral.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL