Fondo Nacional del Ahorro aprobó 44 mil créditos de vivienda por $6,4 billones en 2025

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cerró 2025 con un balance destacado: aprobó más de 44 .000 créditos de vivienda por un valor acumulado de $6,4 billones, superando en 133 % la meta anual planteada para esa vigencia. Esta cifra refleja el papel estratégico que desempeña el FNA como entidad pública que facilita el acceso a vivienda propia, especialmente ante las dificultades que enfrenta gran parte de la población para reunir los recursos de la cuota inicial y acceder al crédito hipotecario.

Gran parte de estas aprobaciones respondieron al modelo que integra el uso de cesantías y la financiación habitacional. Bajo este esquema, los trabajadores formales pueden trasladar sus cesantías al FNA y utilizarlas como fuente para adelantar los trámites de crédito sin necesidad de reunir un ahorro adicional por fuera del sistema bancario tradicional.



Al eliminarse la barrera económica que representa la cuota inicial, miles de trabajadores avanzaron en el proceso de compra de vivienda, sin necesidad de recurrir a productos financieros externos. En opinión de la presidenta de la entidad, Laura Roa Zeidán, esta integración fortalece la confianza en el modelo institucional, pues combina el ahorro con la financiación dentro de una sola estructura estatal.



Además, el FNA amplió su oferta de financiamiento a personas sin vínculo laboral formal. Para trabajadores independientes o informales se dispuso un esquema de ahorro voluntario con un monto mínimo de $2 .112. 000, equivalente a un aporte mensual cercano a $176 000. Este mecanismo permite construir un historial de ahorro sólido, requisito indispensable para acceder posteriormente a un crédito de vivienda. De esta forma, la inclusión financiera creció al beneficiar a ciudadanos que tradicionalmente han tenido acceso limitado al crédito hipotecario.



¿Cómo afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro?

Afiliarse al FNA es un proceso sencillo que se puede realizar por vía digital o presencial. Primero, se debe iniciar el trámite de traslado de cesantías desde la entidad financiera actual hacia el FNA. La vinculación también puede hacerse mediante ahorro voluntario, disponible para trabajadores independientes o informales que no dispongan de cesantías. Para este último caso, como se mencionó anteriormente, se establece un aporte mínimo mensual que asciende a $2. 112. 000, que debe mantenerse de forma constante hasta cumplir los requisitos para acceder al crédito.

Una vez afiliado, el usuario puede solicitar en corto plazo la aprobación del crédito de vivienda, según el producto de su interés ya sea compra, mejora o construcción. El trámite puede adelantarse desde la plataforma en línea del FNA o en sus oficinas, presentando documentos básicos como identificación, certificado de cesantías si aplica, comprobante de ingresos y documento que certifique el ahorro voluntario si corresponde. Este proceso busca facilitar el acceso a vivienda a un amplio espectro de la población y promover la inclusión financiera.



Beneficios de afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro

Los beneficios para los afiliados incluyen condiciones competitivas en tasas y financiamiento de hasta el 90 % del valor de la vivienda, con plazos ajustados a las capacidades de pago. La validación del modelo y el cumplimiento de la meta en más de 133 % sirven como prueba de su efectividad y relevancia en el contexto nacional.

Además, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos de vivienda a personas que estén reportadas ante centrales de riesgo, como Datacrédito y CIFIN. Para ello, solo debe presentar el paz y salvo que acredite que dicha obligación fue pagada en su totalidad.

